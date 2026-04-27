Mendoza presentó su primer clúster minero energético para potenciar el desarrollo local

"Importantísimo para el desarrollo productivo"

Fernando Solís, titular de Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos) sostuvo que “esta es la Casa de las Leyes es donde se cimienta la seguridad jurídica para estos grandes proyectos y es la Casa de las Leyes donde se tiene que formular la política de Estado productiva para llevar adelante el desarrollo de todo el sector e industrial de la provincia”.

Agradeció la participación de todos los sectores involucrados y destacó Solís que “este clúster es importantísimo para el desarrollo productivo de la provincia”. Subrayó la trascendencia de la “visión estratégica” que poseen y plantean, y aseguró que “los empresarios tenemos el deber de asociarnos, potenciarnos y vincularnos con el sector académico, con las escuelas técnicas, con los privados para generar este gran motor de crecimiento que estamos proyectando y a su vez, tenemos la obligación de vincularnos con la sociedad para generar esos puestos de trabajo que tanto se necesitan”.

También estuvieron Julio Totero (comisión de minería de Asinmet)A ; Juan Carlos Najul como director de la Regional Mendoza por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); y el representante académico por la UNCuyo, Roque Danna.

cluster minero.1JPG Autoridades provinciales y legislativas estuvieron en la presentación del clúster. Foto: X de Hebe Casado

Hebe Casado destacó las oportunidades para Mendoza

La vicegobernadora Hebe Casado destacó la importancia de este espacio para ordenar las capacidades de la región: "Estos espacios permiten preparar a Mendoza para una actividad que puede abrir grandes oportunidades de desarrollo".

Casado subrayó que el impacto de la minería trasciende los proyectos específicos: "La minería no se limita al proyecto que se instala en un territorio. También moviliza industria, tecnología, logística y servicios especializados. Para que ese potencial se concrete, es fundamental que la provincia esté preparada para ofrecer talento y proveedores competitivos".

"Construimos desde ahora para que, cuando se abran nuevas oportunidades, Mendoza esté lista para aprovecharlas y generar más empleo para los mendocinos", finalizó.

jimena latorre Jimena Latorre, ministra de Ambiente y Energía. Foto: X de Jimena Latorre

Sinergia y visión estratégica

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, definió el lanzamiento como un paso clave para la consolidación del ecosistema productivo. "Hay una palabra que caracteriza a Mendoza: competitividad. No es un resultado aislado, sino una construcción permanente que surge de la sinergia entre el conocimiento, el mercado y el Estado", afirmó.

Latorre explicó que el clúster refleja una visión estratégica para el crecimiento sostenido: "Este camino permite fortalecer el ecosistema, agregando valor a los recursos y posicionándonos como un destino confiable para las inversiones".

Algunas de las empresas que integran el clúster: Entre las firmas que representan la fuerza productiva de esta red se encuentran Buccolini, Solís, Red Córdoba, Surtécnica, Transgriff, Netza, Tassaroli, Acsa, Artrans, GT Ingeniería, IMPSA, Prear, Temis, Argeon de 1830, Peuenche, Capac, Maqoil, TyG, Geotub, Ambiente Smart, Emepa, Othala, Machena, Zammito, Protools Solutions, Sempre, Grupo Ceta, Grupo Himan, Krisol y López.