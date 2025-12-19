Referentes de PSJ Cobre Mendocino e Impulsa Mendoza se sumaron al Clúster Minero-Energético

calvente mineria El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, dialogo con los referentes de Asismet, de Impulsa Mendoza y del proyecto San Jorge.

El CEO del proyecto San Jorge ratificó la prioridad de la mano de obra local

Durante la jornada, Fabián Gregorio, presidente del proyecto San Jorge, detalló los avances del PSJ Cobre Mendocino, que ya cuenta con Declaración de Impacto Ambiental aprobada y se encuentra en una etapa avanzada de factibilidad técnica y estructuración del financiamiento. La inversión estimada asciende a U$S630 millones, con una proyección de inicio de construcción de la planta concentradora a partir de 2026, con una obra de entre 18 y 24 meses.

Gregorio ratificó el compromiso de la empresa con la contratación de proveedores mendocinos, priorizando a las empresas locales que cumplan con los estándares de calidad, precios competitivos y certificaciones internacionales.

Desde el clúster, se enfatizó que la misión central es lograr que las empresas de Mendoza, especialmente las metalmecánicas de Guaymallén, provean bienes, servicios, logística y soluciones técnicas para los proyectos mineros, evitando la dependencia de proveedores externos.

El avance del Plan Pilares para el desarrollo de la minería

Se destacó que Mendoza cuenta con una sólida capacidad industrial, infraestructura logística, experiencia productiva y certificaciones bajo estándares internacionales, condiciones clave para la minería moderna.

Fabián Solís, presidente de Asinmet, valoró el trabajo conjunto y el proceso de profesionalización que impulsa el clúster, posicionando a las empresas para acompañar estos desarrollos.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, subrayó la necesidad de planificación y coordinación institucional para el desarrollo minero. Asimismo, informó sobre la ejecución del primer parque solar de generación distribuida de gran escala del país en Guaymallén, con 5,4 megavatios, que busca mejorar la competitividad energética del sector. También se avanza en gestiones con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para incorporar programas de formación y financiamiento para proveedores.

Finalmente, se planteó la necesidad de comenzar en 2026 con el Plan Pilares para relevar la capacidad productiva de la provincia y planificar la inserción de empresas mendocinas en proyectos mineros locales y nacionales. La reunión reafirmó al Clúster Minero-Energético, liderado por Guaymallén y Asinmet, como una herramienta estratégica para transformar la minería en desarrollo industrial y empleo calificado para la región.