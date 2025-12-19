Referentes del sector minero-energético, empresarial y gubernamental de Mendoza se reunieron este viernes para consolidar una estrategia que permita a las empresas locales integrar la cadena de valor del proyecto PSJ Cobre Mendocino y futuros desarrollos provinciales. El objetivo principal es potenciar la producción mendocina y anticipar la demanda que generará la minería.
Referentes de PSJ Cobre Mendocino e Impulsa Mendoza se sumaron al Clúster Minero-Energético
El espacio, liderado por la Provincia, Guaymallén y Asinmet, arma estrategias para que las empresas locales se integren como proveedoras de bienes y servicios
La reunión de trabajo fue liderada por el Clúster Minero-Energético junto a Impulsa Mendoza y autoridades de la empresa San Jorge, impulsora del proyecto PSJ Cobre Mendocino.
El encuentro congregó a representantes del Ministerio de Producción de Mendoza, empresas del clúster; el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), empresas metalmecánicas, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), consolidando un espacio de articulación público-privada.
El CEO del proyecto San Jorge ratificó la prioridad de la mano de obra local
Durante la jornada, Fabián Gregorio, presidente del proyecto San Jorge, detalló los avances del PSJ Cobre Mendocino, que ya cuenta con Declaración de Impacto Ambiental aprobada y se encuentra en una etapa avanzada de factibilidad técnica y estructuración del financiamiento. La inversión estimada asciende a U$S630 millones, con una proyección de inicio de construcción de la planta concentradora a partir de 2026, con una obra de entre 18 y 24 meses.
Gregorio ratificó el compromiso de la empresa con la contratación de proveedores mendocinos, priorizando a las empresas locales que cumplan con los estándares de calidad, precios competitivos y certificaciones internacionales.
Desde el clúster, se enfatizó que la misión central es lograr que las empresas de Mendoza, especialmente las metalmecánicas de Guaymallén, provean bienes, servicios, logística y soluciones técnicas para los proyectos mineros, evitando la dependencia de proveedores externos.
El avance del Plan Pilares para el desarrollo de la minería
Se destacó que Mendoza cuenta con una sólida capacidad industrial, infraestructura logística, experiencia productiva y certificaciones bajo estándares internacionales, condiciones clave para la minería moderna.
Fabián Solís, presidente de Asinmet, valoró el trabajo conjunto y el proceso de profesionalización que impulsa el clúster, posicionando a las empresas para acompañar estos desarrollos.
El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, subrayó la necesidad de planificación y coordinación institucional para el desarrollo minero. Asimismo, informó sobre la ejecución del primer parque solar de generación distribuida de gran escala del país en Guaymallén, con 5,4 megavatios, que busca mejorar la competitividad energética del sector. También se avanza en gestiones con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para incorporar programas de formación y financiamiento para proveedores.
Finalmente, se planteó la necesidad de comenzar en 2026 con el Plan Pilares para relevar la capacidad productiva de la provincia y planificar la inserción de empresas mendocinas en proyectos mineros locales y nacionales. La reunión reafirmó al Clúster Minero-Energético, liderado por Guaymallén y Asinmet, como una herramienta estratégica para transformar la minería en desarrollo industrial y empleo calificado para la región.