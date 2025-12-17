PSJ Cobre Mendocino y Distrocuyo acordaron construir en Uspallata una línea eléctrica clave

Acuerdo distrocuyo san jorge Fabián Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino y Edgardo Fonoll, de Distrocuyo. Foto: PSJ Cobre Mendocino

Infraestructura estratégica para el sistema eléctrico

El convenio contempla la construcción de la Estación Transformadora San Jorge 220/33 kV y una nueva Línea de Alta Tensión de 220 kV que la vinculará con la Estación Transformadora Mendoza Norte.

Se trata de una obra eléctrica que busca reforzar el anillo centro del sistema eléctrico provincial y mejorar la calidad del suministro en Uspallata y su área de influencia.

Según se informó, esta infraestructura permitirá incrementar la capacidad del sistema, reducir riesgos de interrupciones y acompañar el crecimiento de nuevas demandas energéticas en la región.

El rol de Distrocuyo y los aspectos técnicos

Distrocuyo será la responsable de evaluar, diseñar y ejecutar las alternativas técnicas necesarias para incorporar los nuevos requerimientos al sistema de transporte eléctrico existente.

Además, realizará los estudios eléctricos y las gestiones regulatorias para el acceso de las instalaciones al Sistema de Transporte de Energía Eléctrica.

Las tareas se desarrollarán en cumplimiento de la normativa vigente, los requerimientos de los organismos de control y los estándares de calidad, medioambiente y seguridad establecidos por la empresa.

El impacto de la obra eléctrica en el desarrollo local

Proyecto San Jorge en Uspallata.jpg El proyecto San Jorge Cobre Mendocino está ubicado en Uspallata, en plena cordillera, a 159 km de la Ciudad de Mendoza.

Desde las empresas destacaron que la nueva infraestructura eléctrica no solo es relevante para el proyecto PSJ Cobre Mendocino, sino que constituye una inversión estructural para el sistema energético regional. Es que permitirá ampliar la capacidad para futuras actividades productivas, comerciales y comunitarias en Uspallata, así como facilitar el acceso a energía más eficiente en términos de costos y con menores emisiones de carbono.

El acuerdo incluye además la voluntad de articular acciones de desarrollo local, como la adquisición de bienes y servicios en la zona y el acompañamiento a programas de formación y capacitación técnica vinculados a infraestructura eléctrica y energía.

Una obra con impacto en la alta montaña

El CEO y presidente de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio, señaló que se trata de una obra de relevancia histórica para la alta montaña, con impacto directo en la mejora, estabilización y ampliación del sistema eléctrico de Uspallata, además de generar demanda de mano de obra local.

Desde la empresa indicaron que este avance se inscribe en una visión de desarrollo planificado, que considera a la infraestructura energética como un factor central para el crecimiento territorial y la articulación con la comunidad y actores estratégicos de la región.