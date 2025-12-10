El titular de PSJ Cobre Mendocino advirtió: "El precio del cobre vuela y hay que entrar al mercado ya"

Gregorio aseguró que la mina que se levantará en Uspallata es rentable y de baja dificultad, por lo que no tendría complicaciones para encontrar financiamiento.

"El modelo económico y financiero es muy favorable, tiene una buena cantidad de oro, una buena ley de oro y tiene subproductos asociados que también lo benefician. La verdad que estamos tranquilos, tenemos una muy buena mina para entrar al mercado financiero", dijo y resaltó que el proyecto mendocino puede ser más atractivo para los financistas que otros de mayor volumen como pueden ser las minas sanjuaninas de Los Azules o El Pachón.

PSJ mineria cobre.jpg

Hay que recordar que según las estimaciones de la empresa, la mina de Uspallata supondrá una inversión de 574 millones de dólares.

Cuándo se construirá PSJ Cobre Mendocino y cuánto personal necesitará

Con el aval legislativo bajo el brazo, ahora la empresa San Jorge está lista para avanzar con el análisis de factibilidad de la mina de Uspallata y tiene previsto que a mediados del 2026 comprar la maquinaria necesaria y comenzar con la construcción hacia fines del próximo año.

psj cobre mendocino mineria uspallata.jpg Las previsiones de la empresa San Jorge marcan que la construcción de la mina de PSJ Cobre Mendocino podría comenzar hacia fines del 2026 y eso involucrará a unas 3.900 personas empleadas de una u otra manera en esa tarea.

"Para eso vamos a necesitar operarios en forma directa allá arriba construyendo ahí in situ, y para el trabajo periférico en el Gran Mendoza. Ahí van a estar afectadas unas 3.900 personas vinculadas a la obra, durante todo el tiempo que demande esa obra, que suele ser entre 18 meses y 24 meses", especificó Gregorio.

El CEO de PSJ Cobre Mendocino acotó que después de la construcción serán entre 600 y 700 los empleados que requerirá la mina, y que ese número se triplica cuando se calcula la cantidad de trabajos indirectos que requiere la mina, que son los que acercan bienes y servicios o prestan suministros.

Y confirmó que para la etapa operativa de la mina, que exigirá personal calificado, la empresa tiene previsto un plan de capacitación de personal y proveedores.

"Hay 120 millones de dólares que se gastan durante todo el año y son dirigidos fundamentalmente a proveedores de bienes y servicios de Mendoza. Ese dinero queda en Mendoza en salarios, en el mantenimiento, suministro, energía, combustible, y todo eso es provisión. Entonces hay que estar preparado para eso y todas las cámaras asociadas ya están trabajando en que sus asociados tengan el estándar adecuado para proveer el servicio a la mina, y nosotros vamos a tener un plan de entrenamiento y capacitación correspondiente", concluyó.