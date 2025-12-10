Lo esperaba desde hace 14 años y este martes finalmente se les dio. Con la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino, la empresa minera San Jorge ya está habilitada para arrancar con las tareas de factibilidad económica y en pocos meses, ya en el 2026, con la construcción de la mina que explotará cobre en Uspallata.
El titular de PSJ Cobre Mendocino advirtió: "El precio del cobre vuela y hay que entrar al mercado ya"
El CEO de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio, aseguró que la mina de Uspallata es muy rentable y no tendrá problemas para conseguir financiamiento
Con la tranquilidad que les da haber sorteado con un amplio apoyo político esa exigencia de la ley 7722, los mineros parecen estar dispuestos a acelerar los procesos para avanzar con esa extracción porque entienden que no hay tiempo que perder: la demanda del mercado y los precios del cobre no paran de subir.
"El precio internacional del cobre está volando y tiene expectativas totalmente positivas hacia el futuro. La demanda mundial del cobre es superior a la oferta, por lo tanto hay que entrar al mercado cuanto antes", advirtió Fabián Gregorio, el CEO de PSJ Cobre Mendocino, en diálogo con No tenés cara de radio Nihuil.
Gregorio aseguró que la mina que se levantará en Uspallata es rentable y de baja dificultad, por lo que no tendría complicaciones para encontrar financiamiento.
"El modelo económico y financiero es muy favorable, tiene una buena cantidad de oro, una buena ley de oro y tiene subproductos asociados que también lo benefician. La verdad que estamos tranquilos, tenemos una muy buena mina para entrar al mercado financiero", dijo y resaltó que el proyecto mendocino puede ser más atractivo para los financistas que otros de mayor volumen como pueden ser las minas sanjuaninas de Los Azules o El Pachón.
Hay que recordar que según las estimaciones de la empresa, la mina de Uspallata supondrá una inversión de 574 millones de dólares.
Cuándo se construirá PSJ Cobre Mendocino y cuánto personal necesitará
Con el aval legislativo bajo el brazo, ahora la empresa San Jorge está lista para avanzar con el análisis de factibilidad de la mina de Uspallata y tiene previsto que a mediados del 2026 comprar la maquinaria necesaria y comenzar con la construcción hacia fines del próximo año.
"Para eso vamos a necesitar operarios en forma directa allá arriba construyendo ahí in situ, y para el trabajo periférico en el Gran Mendoza. Ahí van a estar afectadas unas 3.900 personas vinculadas a la obra, durante todo el tiempo que demande esa obra, que suele ser entre 18 meses y 24 meses", especificó Gregorio.
El CEO de PSJ Cobre Mendocino acotó que después de la construcción serán entre 600 y 700 los empleados que requerirá la mina, y que ese número se triplica cuando se calcula la cantidad de trabajos indirectos que requiere la mina, que son los que acercan bienes y servicios o prestan suministros.
Y confirmó que para la etapa operativa de la mina, que exigirá personal calificado, la empresa tiene previsto un plan de capacitación de personal y proveedores.
"Hay 120 millones de dólares que se gastan durante todo el año y son dirigidos fundamentalmente a proveedores de bienes y servicios de Mendoza. Ese dinero queda en Mendoza en salarios, en el mantenimiento, suministro, energía, combustible, y todo eso es provisión. Entonces hay que estar preparado para eso y todas las cámaras asociadas ya están trabajando en que sus asociados tengan el estándar adecuado para proveer el servicio a la mina, y nosotros vamos a tener un plan de entrenamiento y capacitación correspondiente", concluyó.