El Senado de Mendoza aprobó la sanción definitiva a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto PSJ Cobre Mendocino, una iniciativa de explotación a mediana escala que se desarrollará en Uspallata, en Las Heras.
Minería
Así votó cada senador la DIA del proyecto PSJ Cobre Mendocino, marcando un hito en la provincia
La mayoría avaló la DIA de PSJ Cobre Mendocino y hubo 6 senadores que rechazaron la iniciativa por dudas en aspectos técnicos
En la votación hubo 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, por parte de Dulio Pezutti del PJ. Uno de los representantes Germán Vicchi (Unión Mendocina) se ausentó en la sesión.
Los que votaron a favor
- Ana Mario- Cambia Mendoza
- Yamel Ases Cambia Mendoza
- Alejandra Barro Peronismo
- Adriana Cano Peronismo
- María Mercedes Derrache Peronismo
- Alejandro Diumenjo Cambia Mendoza
- Ángela Floridia Cambia Mendoza
- Abel Freidemberg Cambia Mendoza
- María Galiñares- Cambia Mendoza
- Valentín González- Unión Mendocina
- Marcelino Iglesias - Cambia Mendoza
- Jésica Laferte- Cambia Mendoza
- Armando Magistretti -Partido Demócrata
- Walther Marcolini- Cambia Mendoza
- Sergio Márquez -Cambia Mendoza
- Claudia Najul -Cambia Mendoza
- Natacha Eisenchlas -Cambia Mendoza
- Helio Perviú- Partido Justicialista
- Gabriel Pradines- Unión Mendocina
- Ariel Pringles- Unión Mendocina
- Marcos Quattrini -Unión Mendocina
- Martín Rostand -Unión Mendocina
- Fernanda Sabadín -Cambia Mendoza
- David Saez - Cambia Mendoza
- María Laura Sainz -Cambia Mendoza
- Mauricio Sat -Partido Justicialista
- Pedro Javier Serra -Partido Justicialista
- Oscar Sevilla -Cambia Mendoza
- Gustavo Soto -Cambia Mendoza
- Mariana Zlobec -Cambia Mendoza
Los senadores que no acompañaron
Los senadores que votaron en contra pertenecen al peronismo, a la Unión Mendocina y al Partido Verde.
- Dugar Chappel- Partido Verde
- Cristina Gómez-Partido Justicialista
- Gerardo Vaquer- Partido Justicialista
- Félix González -Partido Justicialista
- Flavia Manoni -Partido Justicialista
