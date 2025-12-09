Así votó cada senador la DIA del proyecto PSJ Cobre Mendocino, marcando un hito en la provincia

En la votación hubo 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, por parte de Dulio Pezutti del PJ. Uno de los representantes Germán Vicchi (Unión Mendocina) se ausentó en la sesión.

Los que votaron a favor

Ana Mario- Cambia Mendoza

Cambia Mendoza Yamel Ases Cambia Mendoza

Cambia Mendoza Alejandra Barro Peronismo

Peronismo Adriana Cano Peronismo

Peronismo María Mercedes Derrache Peronismo

Peronismo Alejandro Diumenjo Cambia Mendoza

Cambia Mendoza Ángela Floridia Cambia Mendoza

Cambia Mendoza Abel Freidemberg Cambia Mendoza

Gabriel Pradines, senador de la Unión Mendocina Gabriel Pradines, de la Unión Mendocina, respaldó el proyecto PSJ Cobre Mendocino.

María Galiñares- Cambia Mendoza

Cambia Mendoza Valentín González- Unión Mendocina

Unión Mendocina Marcelino Iglesias - Cambia Mendoza

Cambia Mendoza Jésica Laferte- Cambia Mendoza

Cambia Mendoza Armando Magistretti - Partido Demócrata

Partido Demócrata Walther Marcolini- Cambia Mendoza

Cambia Mendoza Sergio Márquez - Cambia Mendoza

Cambia Mendoza Claudia Najul - Cambia Mendoza

Cambia Mendoza Natacha Eisenchlas - Cambia Mendoza

Cambia Mendoza Helio Perviú- Partido Justicialista

Partido Justicialista Gabriel Pradines- Unión Mendocina

Unión Mendocina Ariel Pringles- Unión Mendocina

Unión Mendocina Marcos Quattrini - Unión Mendocina

Unión Mendocina Martín Rostand - Unión Mendocina

Unión Mendocina Fernanda Sabadín - Cambia Mendoza

Cambia Mendoza David Saez - Cambia Mendoza

Cambia Mendoza María Laura Sainz - Cambia Mendoza

Cambia Mendoza Mauricio Sat - Partido Justicialista

Partido Justicialista Pedro Javier Serra - Partido Justicialista

Partido Justicialista Oscar Sevilla - Cambia Mendoza

Cambia Mendoza Gustavo Soto - Cambia Mendoza

Cambia Mendoza Mariana Zlobec -Cambia Mendoza

Los senadores que no acompañaron

Félix González, uno de los que votó en contra de PSJ Félix González, senador justicialista y ex funcionario del gobernador Francisco Pérez se opuso a PSJ. Foto: Legislatura Mendoza

Los senadores que votaron en contra pertenecen al peronismo, a la Unión Mendocina y al Partido Verde.