Minería: el día que Mendoza se volvió adulta y votó prosperidad

Además, la DIA está blindada a estas aventuras, luego de todo el proceso de autorización ambiental ratificado por la Legislatura ayer, por una mayoría inesperada que incluyó a varios peronistas. “Ahora viene el capítulo judicial… pero el riesgo de inconstitucionalidad es bajísimo”, admitió una fuente del oficialismo.

Lo que pasó ayer fue histórico. La minería ya había fracasado en 2007, 2011, y 2019. Dos veces con grandes movilizaciones. En todos aquellos proyectos, el cobre de Uspallata tuvo que ver. Con distintos dueños: la canadiense Coro Mining que le vendió en 2014 a los rusos de Aterra Capital y Solway Investment.

Desde 2024, los propietarios de PSJ son los suizos de Zonda Metals y el Grupo Alberdi, de Argentina. Los que consiguieron finalmente la aprobación de la DIA para explotar el cobre.

Minería y coherencia

La aprobación de la DIA de San Jorge le otorga a la provincia patente de seriedad, responsabilidad, coherencia, estabilidad, y progreso que el mundo inversor necesita para poner expectativas en el desarrollo de un tipo de minería necesaria para la transición a energías limpias.

Hay varias consideraciones que hacer, que eran válidas ayer a la mañana antes de cruzar el Rubicón, y lo siguen siendo hoy.

Hubo una intensa campaña de desinformación en la previa de la sesión en el Senado de la Provincia, con la intención de asustar a la gente con el Futre y movilizar la protesta.

No es megaminería. En orden de magnitud, respecto de otros proyectos de cobre en el país: El Pachón (San Juan) requiere U$S 9500 millones de inversión. Los Azules, también en San Juan, U$S 2.700 millones. El proyecto Agua Rica, en Catamarca, insumirá unos U$S 3.800 millones. PSJ Cobre Mendocino, llegará a los U$S 600 millones. Seremos el patio chico de la minería de escala alta de verdad.

No van a usar “toda el agua de Mendoza”. No van a contaminar el río de Mendoza. No van a nacer niños con cáncer ni malformaciones por hacer minería “a la antigua” con molienda y flotación. No van a morir todos los animales ni las plantas, ni los residuos quedarán en la naciente de ningún río. Tampoco se pondrá en peligro la vida, ni la economía de la región. No nos van a envenenar con el agua.

PSJ pozo monitoreo Uno de los pozos de monitoreo en el predio en que funcionará PSJ Cobre Mendocino.

Estas afirmaciones y otras parecidas estaban impresas en panfletos que repartieron los antimineros ayer a su paso, y que dejaron bajo puerta y en patios y ventanas de los vecinos. Tan vacías de contenido como las consignas en defensa de la ley 7722. Nadie habló de cambiar la ley, como se intentó en 2019.

La discusión en redes fue intensa. Veamos el ejemplo de un posteo, publicado en X por la cuenta “Arrepentidos de Milei”, manejada por el influencer y creador de contenido Alexis Cook: “Miles de personas recorren todo Mendoza hacia la Legislatura en defensa del agua. Van a llegar mañana para protestar contra Cornejo y Milei. Quieren aprobar un proyecto para que una minera extranjera se lleve todo sin siquiera contratar trabajadores argentinos”, posteó.

El posteo de Cook es significativo, porque lo siguen más de 250.000 personas y encierra una mentira por renglón. Con leer la DIA y el proyecto en sí, alcanzaría para desmentirlo. Ni eran miles, ni se plantean “llevarse todo”, y mucho menos, sin dar trabajo local y en abundancia. Pero así funciona el debate público: afirmaciones falsas y de mala calidad.

Veremos cuántos "ambientalistas" (las comillas son intencionales) se anotan para participar en la Unidad de Gestión Ambiental que controlará a PSJ en todas las etapas hasta el cierre de la mina en 15 o 20 años.

La intervención de Martha Reale

La consultora Martha Reale, que no suele enredarse en polémicas, tomó el posteo y publicó: “Una vez más, grupos ajenos a la provincia han iniciado campañas críticas hacia la actividad minera, en muchos casos sin un conocimiento acabado de la realidad mendocina. Sin embargo, el contexto actual es distinto: hoy se observa una proporción significativamente mayor de mendocinos persuadidos de la necesidad de ampliar la matriz productiva y generar empleo mediante el desarrollo minero”.

El hecho de que todos los proyectos de cobre de Mendoza hayan declarado cumplir la ley 7722 les quitó a los antimineros más radicalizados su principal argumento. Algunos se enfurecieron con ello y pasaron al discurso violento. Un senador de la oposición, que votó a favor del proyecto PSJ, recibió el siguiente mensaje ayer a las 18:25, antes de la nueva movilización antiminera en pleno centro mendocino. “¿¿De qué cáncer vas a morirte?? Espero ya lo estés padeciendo”. Algunos fueron más lejos, y repartieron amenazas de muerte.

ruidazo La protesta, ayer a la tarde, en pleno centro de Mendoza.

Como contraparte hay que destacar a los vecinos que aún desinformados y temerosos de la minería, llegaron caminando desde sus barrios y regiones con su convicción a cuestas. Fueron unos 1.500 según cálculos de la Policía. Penosamente, grupos extremos cortaron anoche la Ruta 40 en el puente con el Río Tunuyán, y en Ciudad, tuvieron que sacarlos de la calle Belgrano porque dificultaban la circulación del Metrotranvía. Pasión por dificultarle la vida al resto de la comunidad.

Progreso o atraso

Progreso y desarrollo, prosperidad, o estancamiento y atraso. Lo resumió bien la senadora Natacha Eisenchlas, presidenta de bloque del oficialismo. “El 70 % de la gente de Uspallata es empleada estatal. El otro 30 % es pobre”.

También hay que hablar de política. Las minorías intensas, por organizadas que estén, no pueden torcer el rumbo de un gobierno con programa y autoridad. Hay que reconocerle ese mérito a Alfredo Cornejo. Pero también a su ministra Jimena Latorre y a todo su equipo, y a los muy pocos funcionarios y legisladores que sacaban la cara por la minería sustentable y con controles aun cuando la opinión pública venía en contra. Entre ellos, la vicegobernadora Hebe Casado.

Vueltas de la política. Es oficialismo desde hace diez años. Pero en 2011, la UCR se había opuesto a la "versión anterior" de San Jorge. También Alfredo Cornejo, cuando era intendente y presidente del partido. Todos los gobiernos mendocinos y sus propias oposiciones, tuvieron desde 2007 momentos a favor y en contra de la minería. En aquellos años, Cornejo dudaba de lo mismo que ahora lo hacen quienes se oponen: la capacidad del Estado de controlar a las mineras.

Hoy, el proyecto PSJ aparece híper controlado, incluso por entes públicos, privados, mixtos, y hasta con participación popular. Más el muestreo y monitoreo constante. Hay que leer la DIA para enterarse.

Alfredo Cornejo y Jimena Latorre en Malargüe Alfredo Cornejo y Jimena Latorre este año, en Malargüe. Foto: Gobierno de Mendoza

El consenso ayer fue importante. Nadie esperaba el 29 a 6, que incluyó oficialismo, La Unión Mendocina, y cinco votos del peronismo bien variopintos: la presidenta del bloque Adriana Cano, dos del sur que responden a los Félix (Mauricio Sat y Pedro Serra), la santarrosina Mercedes Derrache y la malargüina Alejandra Barro. También fue amplio el apoyo a las DIA de los proyectos de Malargüe Distrito Minero Occidental 2. Fue de 31 a 3.

Hay un peronismo responsable, de Estado. Que puede ser gobierno. Senadores que actuaron distinto a sus propios diputados. Pero el kirchnerismo votó en contra, incluso de lo que pedía su propio intendente Celso Jaque. Para sorpresa de nadie, como diría el presidente Milei.