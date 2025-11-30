Una película de terror diseñada para cascotear la minería y demorar el Proyecto San Jorge

En el Gobierno, más precisamente en el Ministerio de Ambiente de la Provincia, se pusieron a trabajar contrarreloj para responder el comunicado, mientras preparaban una batería de medidas de contención y control de daños para evitar lo que luego igualmente pasó: parte de la oposición, el PJ, los antimineros y hasta la Iglesia Católica vía la Pastoral Social, resistieron la aprobación de la DIA de PSJ, sobre la base argumental del panfleto-bomba del Conicet Mendoza.

La Iglesia parece haber hecho lo mismo que algunos de los legisladores, dadas las afirmaciones falsas que se reprodujeron en el debate: los hombres de Dios no leyeron la DIA, porque en un documento titulado “Por el bien de Mendoza”, salieron a pedir controles y cuidados que en el proyecto de Impacto Ambiental de San Jorge están sobradamente explicados. Rarezas de la fe.

plenario de comisiones san jorge cuarto Plenario de comisiones, el día que dictaminaron sobre el paquete minero.

En esas horas vertiginosas entre la noche del martes y el miércoles por la mañana se sucedieron distintos hechos.

La Cámara de Diputados de la Provincia se aprestaba a sesionar para tratar las 27 DIA de exploración para los proyectos de Malargüe Distrito Minero Occidental 2; los proyectos de ley de reparto de regalías mineras y de la constitución de un fondo ambiental, y el proyecto de DIA para la explotación de cobre en PSJ ¿Por qué este último se votó al final, y no al principio para desactivar la protesta? En el oficialismo temieron que tras esa votación se cayera la sesión y quedase sin aprobar todo el paquete.

Al oficialismo le sobraban los votos para aprobar el proyecto entre los propios, los aliados y algunos más de las diputadas del PRO demarchista -ex La Unión Mendocina- Jimena Cogo, Lula Balsells-Miró, Stella Huczack y Cinthia Gómez. Además de Edgardo Civit Evans, del bloque de los Jubilados Auténticos, las cuatro legisladoras opositoras también apoyaron la DIA de San Jorge. La votación fue 32 a 13. El 70% de los votos de la cámara. Un apoyo suficiente, pero...

El apoyo del PJ era clave para darle a PSJ Cobre Mendocino un consenso que no dejase lugar a dudas. No sucedió, por razones a las que intentaremos arrojar algo de luz.

La saga del comunicado

No ha sido posible reconstruir el camino del comunicado antiminero de la Regional Mendoza del Conicet. "Ni siquiera quisieron decirnos quién lo redactó”, dijeron en el Gobierno. La calificación de “antiminero” se justifica en varios párrafos de aquella comunicación: acudieron a varios puntos de un informe sectorial de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo, que planteó en abril dudas y observaciones, pero omitieron prolijamente las respuestas que se dieron luego en el proceso la empresa PSJ, tanto como el Gobierno, y otros organismos.

El comunicado generó estupor, porque el Conicet Mendoza y varios de los organismos que componen la Regional, como el Ianigla o el Iadiza, habían participado en todo el proceso previo a la construcción del proyecto de Declaración de Impacto Ambiental. Así consta en un acta del 29 de julio, de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera, en la que participan una veintena de organismos públicos, privados y fundaciones.

Dos investigadoras del Iadiza (Instituto Argentino de Investigación de Zonas Áridas) que depende del Conicet, firmaron ese documento: Carla Giordano y Daniela Rodríguez, en su calidad de miembros del Consejo Provincial de Ambiente.

Documento: Acta del CEIAM del 29 de julio.

IFU CEIAM - PSJ

En el Gobierno estaban ardiendo por el comunicado. Especialmente, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, que junto a sus funcionarios se había reunido casi a diario con miembros del Conicet y de los distintos institutos que componen el organismo.

Nadie les saca de la cabeza que hubo una mano “K” para emitir el panfleto “la noche antes de tratar la ley”, puntualizan en el Gobierno, donde no son mancos, y sacaron “los fierros”. Incluso el director de Minería, Jerónimo Shantal, que estaba en la expo minera de Panamá presentando el modelo sustentable mendocino.

El miércoles a la mañana, con grupos antimineros escasos pero ruidosos en las afueras de la Legislatura y el PJ dando señales de que no votaría PSJ, alguien llamó desde la casona de la avenida Peltier al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, que no tenía idea del comunicado antiminero del Conicet.

Antes del mediodía, el presidente del directorio del organismo científico, Daniel Salamone, se comunicó desde CABA con la regional Mendoza para pedir explicaciones. Parece que no le conformaron porque el comunicado desapareció de la web y fue reemplazado por otro que -básicamente- decía que el Conicet no se opone a ninguna actividad productiva. Salvaron las formas como pudieron.

protesta anti minera legislatura La protesta antiminera, en las puertas de la Legislatura, el miércoles por la mañana.

Grupos antimineros, coordinados con la izquierda y sectores radicalizados, salieron a gritar “censura”. La verdad es que el comunicado que había publicado la regional Mendoza no fue accidental, ni de un grupito de infiltrados. Fue premeditado, pero a la vez no respondía a la conducción nacional del organismo ni lo habían consultado con nadie.

A la misma hora que todo esto ocurría el miércoles a la mañana, en el Ianigla, que también depende del Conicet, estaban reunidos el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, y la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, con los científicos. Trataban asuntos de la Unidad de Gestión Ambiental de MDMO. Una reunión que estaba agendada y planificada desde hacía tiempo. Las explicaciones que dieron los miembros del Ianigla a los del Gobierno por aquel comunicado habrían resultado más bien resbalosas.

Ciencia o política

El incidente del comunicado incendiario quedó más o menos subsanado, pero dentro del Conicet habría estallado una furiosa interna. ¿Son científicos, o políticos? Porque como investigadores ya habían firmado la documentación correspondiente sin plantear las dudas que aparecieron doce horas antes de la cesión. Borraron con el codo lo que habían firmado de puño y letra con las manos.

Hicimos el intento de hablar con la titular de la Regional Mendoza del Conicet, Andrea Pattini, para conocer su versión sobre estos hechos. Pero no ha respondido los requerimientos.

¿Quién escribió el comunicado? Hay un “sospechoso” y estuvo en el acto por los 25 años de la creación del área protegida Reserva Natural Villavicencio.

Por supuesto, los diputados antimineros aprovecharon de inmediato el comunicado para pedir que la DIA de San Jorge sea retirada del recinto. Firmaron una gacetilla en ese sentido los diputados José Luis Ramón (ex Protectora), Emanuel Fugazzotto (Partido Verde), Jorge Difonso (La Unión Mendocina) y la camporista Valentina Morán. Poco importó que el comunicado haya sido desestimado por el propio Conicet apenas una hora y media después.

El voto negativo del peronismo

El martes a la noche, antes del tratamiento del paquete minero en Diputados, el intendente peronista malargüino Celso Jaque había dejado de atenderle el teléfono a la ministra Jimena Latorre. Mala señal. Ya estaba claro que el peronismo sería prominero para el territorio de uno de sus caciques, y antiminero para el resto. Aunque tal actitud pareciera un sinsentido.

En honor a la verdad, las explicaciones que dio el justicialismo para votar en contra de la DIA de PSJ fueron pobres. El diputado sanrafaelino Germán Gómez fue el que sacó la cara por ese voto “no positivo” en los medios. Una pena. Gómez es mucho más que las explicaciones paupérrimas que dio. No pudieron precisar con exactitud a qué aspectos de la DIA se resistían, más allá de pedir un nuevo informe de Irrigación, algo poco probable luego de nueve meses de proceso y tres semanas de debate en plenario de comisiones. Algunos de los diputados peronistas no fueron a estas reuniones, o fueron "salteado". O no hicieron preguntas cuando estuvieron.

Germán Gómez legislador peronista en Nihuil Germán Gómez, en Radio Nihuil, el jueves pasado. Estuvo en el programa "Días Distintos".

Tampoco está claro cuánto responden a sus dirigentes. Sería una injusticia, por ejemplo, achacarle al intendente de Maipú, Matías Stevanato, el voto negativo de Juan Pablo Gulino. Parece que desde que le negaron la chance de la reelección, Gulino se convirtió en un librepensador. Hay otros casos, producto del desorden que tiene el peronismo pese a los esfuerzos de su presidente Emir Félix en dar una idea de coherencia. Muchas tribus, muchos caciques. Y una jefa máxima presa por corrupción.

Negociaciones para conseguir consenso

Claro, igualmente hubo negociaciones con el PJ. En privado. La noche anterior, la diputada peronista Gabriela Lizana habló cuarenta y cinco minutos con Jimena Latorre. Al día siguiente, el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, le ofreció evacuar sus dudas. No pudo ser.

En paralelo, hubo una charla muy destemplada entre el presidente del PJ, Emir Félix, y la ministra Latorre. El propio CEO de PSJ, Fabián Gregorio, habría hablado con Félix también. Pero nadie podía garantizar una posición del PJ unánime y coherente a partir de los votos negativos de Tina Morán, Gulino, y algún otro, como la ciurquista Verónica Valverde.

¿Cuál era el apuro del Gobierno para contar con el apoyo del peronismo, más allá de la patrulla perdida camporista? Conseguir un volumen de consenso suficiente para convencer al mundo de los inversores de que no habrá sorpresas. Y que la minería del cobre sería una política de Estado, sin importar a quién le toque gobernar.

Hoy, sería legítimo preguntarse si un eventual gobierno peronista daría marcha atrás con el proceso minero que inició en Mendoza con el segundo gobierno de Alfredo Cornejo. Es un interrogante válido, teniendo en cuenta el voto del “sí, pero no” del PJ. Como dijo la diputada Morán, parece que el peronismo es prominero sólo que cuestionan cómo, cuándo, y dónde. O piden explicaciones adicionales luego de las audiencias públicas, las reuniones con funcionarios, y los tres plenarios de comisiones más un cuarto para dictaminar ¿Dónde estaban?

Las razones para decir que "no"

En el PJ también dan algunas explicaciones en privado. Dicen que el Gobierno los “atropelló”, o que cuando hacen preguntas sólo reciben “maltrato”. Y que nada le costaba a Sergio Marinelli, superintendente de Irrigación, enviar al bloque peronista una nota adicional, como una “adenda” al informe sectorial que firmó el DGI.

Consultado, Marinelli afirmó que “nadie del peronismo me pidió absolutamente nada”. Sí se sabe que el funcionario intentó, sin éxito, ofrecer explicaciones adicionales a los diputados peronistas que estaban dudando. Parece que no le contestaron los mensajes ni le atendieron el teléfono.

Hay versiones diferentes respecto a un cuarto intermedio que el peronismo pidió. En el Gobierno no estaban dispuestos a darles una semana más bajo ningún punto de vista. En el PJ dicen que sólo les pidieron cuatro horas, y a cambio les garantizaban el apoyo de la mayoría, y un par de abstenciones.

audiencia publica uspallata psj cobre mendocino mineria Audiencia pública presencial, por PSJ Cobre Mendocino.

En el Gobierno están convencidos de algo que el peronismo niega: el voto negativo a PSJ fue por la inminencia de un congreso partidario (que transcurrió el sábado) al que los intendentes no quisieron llegar debilitados ante La Cámpora, por apoyar un proyecto oficial y de Cornejo.

El argumento no es muy fuerte -de hecho el peronismo votó a favor de MDMO2 y de las leyes de regalías y fondo ambiental- pero resulta tan atractivo como cualquier otra teoría conspirativa, a falta de explicaciones más convincentes. Tampoco tienen Emir y Omar Félix suficiente hilo para tirar ellos solos de la cuerda. Les caben las generales de la ley por sus propiedades mineras en el sur, de familia, de toda la vida. Podían quedar en la mira de los grupos internos antimineros.

Es la política... no es la minería

En febrero hay elecciones en cuatro municipios gobernados por el peronismo: San Rafael, Maipú, La Paz y Santa Rosa. ¿Estarán necesitando los intendentes del voto marginal antiminero, ya que andan con las mayorías muy ajustadas en sus concejos deliberantes? Sería un error, y arriesgarse a pagar costos por un puñado de votos. En las elecciones de octubre, los antimineros radicalizados perdieron por paliza con Cambia Mendoza + LLA en Uspallata, San Carlos, Tunuyán y Alvear. Aunque sí es cierto que el PJ podría capturar, con su postura antiminera, votos que de ninguna manera le llegarían a Cambia Mendoza.

Lo que pasó es raro, pero se veía venir. Es fácil suponer que los diputados del PJ votaron en contra de PSJ con un ojo en los trescientos manifestantes que hacían ruido afuera de la Legislatura y otro en su propia interna. Además de malquistarse con la presión oficialista. Los peronistas reaccionan mal cuando se les pone entre la espada y la pared.

Resta el voto en el Senado provincial para todo el paquete minero. Tanto fuentes del oficialismo como del peronismo adelantaron que es muy probable que el esquema que se votó en Diputados se repita. Es decir, PSJ saldrá con el voto del oficialismo y aliados, más algún otro apoyo de la oposición no peronista. El peronismo votará en contra.

¿Le produce daño la posición del justicialismo al proyecto minero PSJ? Puede que sí, porque coloca un manto de dudas sobre un proceso que ha sido amplio, muy participativo y transparente. Y porque además alimenta a los amparistas que seguramente van a aparecer en los tribunales cuando la DIA se haya aprobado. Un clima político poco amigable para atraer inversiones a la minería de Mendoza.

Alguien en el Gobierno lo sintetizó muy bien: “No es PSJ… es toda la industria en la provincia. Si no sale San Jorge, acá no va a venir a explorar ni el tero”.

Agua mineral vs minería, tensiones que se tocan

Mendoza se pone extraña cuando se habla de minería. Las tensiones se palpan a cada paso. El jueves se celebraron 25 años desde que la Reserva Natural Villavicencio se transformó en área protegida. Allí confluyeron en un acto varios científicos e investigadores del Conicet, autoridades del gobierno encabezadas por Alfredo Cornejo, legisladores, la gente que maneja la reserva, y representantes de los grupos empresarios con intereses en la producción de aguas y cervezas, y en la propia área protegida.

Allí estuvo también uno de los científicos señalado en las conversaciones “off the record” como autor del famoso comunicado del Conicet. Media docena de investigadores y científicos fueron distinguidos por las autoridades de la Reserva en ese acto, por ser quienes “...desde su campo de conocimiento particular acompañan las tareas de conservación, protección y divulgación” en Villavicencio, dice la información oficial.

PSJ pozo monitoreo Pozo de Monitoreo, en las instalaciones de PSJ en Uspallata.

Hay tensiones entre la minería y la industria del agua mineral -ambas extractivas- que se utiliza para bebidas envasadas y para fabricar cerveza. Y habría un conflicto en ciernes con el Gobierno.

Aguas Danone de Argentina, propietaria de la Reserva Villavicencio, posee un permiso de exploración, cinco minas y once minas vacantes ubicadas dentro de la Estancia Canota, cuya propiedad superficiaria es de “Termas de Villavicencio”. Además poseen otro permiso de exploración y cinco minas fuera de los límites de la propiedad de Villavicencio, en Paramillos Norte.

En total, Danone adquirió 23 propiedades mineras en Las Heras, puntualizan en el Gobierno ¿Por qué este dato es importante? Porque al mismo tiempo, presentaron acciones procesales administrativas contra la firma de la DIA de otros proyectos mineros en Paramillos. Se trata de dos DIA aprobadas en el gobierno de Rodolfo Suarez. Es decir, adquieren minas, y bloquean otras.

Si es para proteger su propia industria del agua mineral, podría ser entendible. Danone es socio de CCU Argentina, la Compañía de Cervecerías Unidas cuya casa matriz está en Chile. Algunos de sus representantes estuvieron en el acto en Villavicencio. La controlante de CCU Chile es IRSA, a través de Heineken y del Grupo Luksic, propietario a su vez de Antofagasta Minerals. Es decir, diversifican sus intereses entre el cobre y el agua de la cordillera, a ambos lados de la frontera.

reserva natural cornejo Cornejo estuvo en la Reserva Villavicencio, por los 25 años del Área Protegida. Foto: Prensa de Gobierno

El nuevo Código de Procedimiento Minero impedirá a Danone -y a cualquier otro- paralizar sus propiedades mineras. Si no las desarrollan, se las van a revertir.

Hay otro lío entre la Villavicencio más o menos antiminera y el Gobierno. Sería por las ampliaciones y observaciones que desde Ambiente les estarían notificando desde junio por el propio impacto que genera la extracción de agua para embotellar, y contra las que la firma habría recurrido.

Las tensiones llevan su tiempo. Hace varios años parece que hubo un buen jaleo e intervención judicial, para que los inspectores del Gobierno y de Irrigación pudiesen entrar a las tomas de agua de Villavicencio.

Peleas que se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo terminan.