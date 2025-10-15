Nuevo streaming del CONICET: científicos argentinos revelan vida en los abismos marinos

Los datos recopilados durante esta expedición establecerán una base para la gestión de recursos y pesquerías, y el monitoreo de los impactos del cambio climático.

Esta se llevará a cabo entre las fechas de 14 de diciembre de 2025 al 10 de enero de 2026. Esto se trasmitirá por streaming en la cuenta de YouTube del instituto.

Qué hace shcimt ocean

El Instituto Oceanográfico Schmidt adquirió un nuevo buque de investigación que amplió el programa científico filantrópico de la organización y su capacidad para explorar el océano. El nuevo barco es significativamente más grande y puede viajar más lejos que el buque de investigación anterior del Schmidt Ocean Institute.

falkor conicet El Instituto dedica sus esfuerzos a comprenderlos exhaustivamente a través de un alcance intencionalmente amplio de objetivos de investigación.

El nuevo barco, rebautizado Falkor (también) , tiene 363 pies de eslora, en comparación con el Falkor de 272 pies, construido en 1980. El nuevo barco también está clasificado para hielo y puede cubrir más del globo, extendiendo el alcance del Schmidt Ocean Institute.

El Schmidt Ocean Institute es una fundación operativa privada sin fines de lucro 501(c)(3) creada para promover la investigación, el descubrimiento y el conocimiento oceanográficos y catalizar el intercambio de información sobre los océanos.