Nuevo streaming del CONICET: científicos argentinos revelan vida en los abismos marinos

Luego de los grandes éxitos que se han llevado a cabo por Schimt Ocean de la mano del CONICET. En los próximos meses se llevará a cabo una nueva expedición en Argentina. A continuación te contaremos todos los detalles sobre esta nueva investigación y cómo se llevará a cabo.
Nueva investigación del CONICET
Liderado por la Dra. María Emilia Bravo, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina, este equipo de científicos internacional, que también incluye miembros de universidades y museos argentinos, tiene como objetivo principal descubrir nuevas fuentes frías mientras explora comunidades bentónicas poco estudiadas en las aguas profundas de la costa argentina.
Mediante un enfoque interdisciplinario, caracterizarán la biodiversidad y los hábitats, evaluando cómo las comunidades microbianas y los animales viven y se reproducen en estos ecosistemas extremos. También examinarán la cantidad y el tipo de microplásticos en los hábitats quimiosintéticos que encuentren.
Los datos recopilados durante esta expedición establecerán una base para la gestión de recursos y pesquerías, y el monitoreo de los impactos del cambio climático.
Esta se llevará a cabo entre las fechas de 14 de diciembre de 2025 al 10 de enero de 2026. Esto se trasmitirá por streaming en la cuenta de YouTube del instituto.
Qué hace shcimt ocean
El Instituto Oceanográfico Schmidt adquirió un nuevo buque de investigación que amplió el programa científico filantrópico de la organización y su capacidad para explorar el océano. El nuevo barco es significativamente más grande y puede viajar más lejos que el buque de investigación anterior del Schmidt Ocean Institute.
El nuevo barco, rebautizado Falkor (también) , tiene 363 pies de eslora, en comparación con el Falkor de 272 pies, construido en 1980. El nuevo barco también está clasificado para hielo y puede cubrir más del globo, extendiendo el alcance del Schmidt Ocean Institute.
El Schmidt Ocean Institute es una fundación operativa privada sin fines de lucro 501(c)(3) creada para promover la investigación, el descubrimiento y el conocimiento oceanográficos y catalizar el intercambio de información sobre los océanos.