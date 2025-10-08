Streaming del CONICET: quién es el mendocino que se encuentra en la investigación

paleontologos Durante los días que se transmitirá la campaña paleontológica en tiempo real.

Durante los días que se transmitirá la campaña paleontológica en tiempo real, posible gracias a la instalación de internet satelital de alta velocidad en el campamento, los espectadores podrán ver el modo quirúrgico en que los científicos sacan los fósiles de las rocas e interactuar con ellos en tiempo real.

El paleontólogo mendocino

Durante la mañana, en el programa Hola Mendoza, se realizó una entrevista al mendocino Mauricio Cerroni. El paleontólogo explicó la razón por la que se encuentran estudiando específicamente la zona de Río Negro. "Estamos en un lugar que es estepa, que luego se hace quebrada donde podemos ver las rocas. El norte también tiene dinosaurios ojo, pero tiene por ahí en menor medida que el sur".

Mauricio Cerroni, de Villanueva Guaymallén, vive en La Plata y estudió en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente, trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. laboratorio de dinosaurios que está Bernardo González Riga. El paleontólogo comentó que nunca ha realizado trabajos en Mendoza pero si está en contacto con el Laboratorio de dinosaurios que está Bernardo González Riga.

mauricio-cerroni PALEONTOLOGO La carrera de Paleontología se puede estudiar la UBA, eh, en San Luis y en la Universidad de Valle en Río Negro.

Mauricio contó la manera en la que ellos eligen las zonas en las que se estudian. "Hay gente que ya ha trabajado en lugares anteriores, sobre todo los geólogos, que lo que hacen es hacer muchas exploraciones, caminan muchísimo y se conocen la geología del lugar y ellos te suelen saber qué sitio puede haber rocas, que pueden llegar a tener fósiles"

Además, agregó: "Otra cosa muy importante son la gente nativa del sitio. Nosotros tenemos muy buena relación con los dueños de este campo, un campo privado. Ellos saben de huesos y también nos tiran data de donde podemos encontrar".

Las transmisiones se realizan desde el campamento base, ubicado a 30 kilómetros de General Roca, a través de las cuentas de Instagram @paleocueva.lacev y el canal de YouTube @paleocueva_lacev. Cada día, entre las 11.00 y las 12.30, y de 17.00 a 18.30, el público puede observar en directo el trabajo de excavación, dialogar con los investigadores y seguir los avances del hallazgo.