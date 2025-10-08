Triple crimen en Florencio Varela: Brenda murió de un paro cardiorespiratorio por traumatismos graves de cráneo.

Autopsia Brenda madre La autopsia practicada al cuerpo de Brenda, asesinada en la casa de Florencio Varela, reveló que murió de un paro cardiorespiratorio. Foto gentileza perfil.com

Al igual que las otros dos víctimas, Lara y Morena, la muerte de Brenda se habría producido de cuatro a cinco días anteriores a la realización de la autopsia, lo que confirma que fueron asesinadas entre la noche del viernes 19 y la madrugada del sábado 20 de setiembre.

Según el examen torácico, Brenda presentaba fractura con hundimiento del hueso frontal, múltiples fracturas en el macizo facial, la base del cráneo y la rama ascendente del maxilar inferior derecho. En ese sentido, los especialistas explicaron que las lesiones fueron provocadas por un objeto duro, con punta y filo, y que el aplastamiento del rostro fue provocado por un elemento alargado y filoso, aplicado con extrema violencia.

“El mecanismo de producción de las lesiones, se corresponde al accionar de un elemento duro y con por lo menos una punta y un filo. En la lesión que provoca el aplastamiento del macizo facial por las características sería un objeto alargado y con filo, aplicado con suma violencia como para provocar las lesiones óseas descriptas”, describieron los especialistas.

Los peritos destacaron que dichas lesiones son de carácter severas y que tienen la entidad suficiente como para provocar la muerte. En ese sentido, la conclusión fue contundente al indicar que Brenda fue asesinada a través de" un mecanismo violento, con un paro cardiorrespiratorio traumático como consecuencia de los traumatismos graves de cráneo".

Morena Verdi murió estrangulada

También se conoció el informe forense de Morena Verdi, prima de Brenda, también de 20 años. En el documento se logró determinar que su muerte ocurrió por un shock neurogénico producto de una estrangulación.

La autopsia al que fue sometido el cuerpo de la joven destaca que la víctima presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo, muchas de ellas producidas después de su muerte, lo que confirma el ensañamiento de los asesinos.

Autopsia Brenda casa El patio de la casa de Florencio Varela, donde fueron asesinadas las tres jóvenes por una banda narco de peruanos. Foto gentileza perfil.com

El cadáver de Morena, hallado enterrado en el patio de la casa de Florencio Varela como sus amigas, fue encontrado con un cordón de sujeción en ambos tobillos, cinta plástica en las muñecas y otra similar utilizada como mordaza en la boca.

Además, los asesinos le habían colocado una bolsa cubriendo la cabeza y una bufanda en el cuello, elementos que refuerzan la brutalidad del ataque.

La necropsia se realizó en la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, en Laferrere. El documento al que accedieron los investigadores describe que el cadáver estaba sucio, con restos de tierra en la superficie corporal y en avanzado estado de descomposición.