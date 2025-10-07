Triple crimen en Florencio Varela: la mamá de una de las víctimas culpó a Lara y Agostina, por sus vínculos narcos.

Triple mamá chicas Brenda, Morena y Lara, las chicas asesinadas en una casa de Florencia Varela por miembros de una banda narco. Foto archivo Diario UNO

De acuerdo a su relato, Lara y su hermana Agostina habrían tenido relación con un grupo narco boliviano asentado en La Tablada, con intervención en el barrio porteño de Flores que fue desplazado por otra organización de origen peruano. Esa rivalidad, sostuvo la madre de Morena, dio origen al conflicto que derivó en el crimen de las tres chicas.

Aún consternada por lo ocurrido, la mujer describió signos de violencia extrema que presentaban: “Lara tenía los dedos cortados; tocó algo que no tenía que tocar”, dijo, en referencia a un posible robo de droga o dinero que habría desencadenado el ataque.

En ese sentido, su versión coincide con la hipótesis de los investigadores sobre la posibilidad de un ajuste de cuentas vinculado a la venta de estupefacientes en la zona sur del conurbano bonaerense.

Por otra parte, en diálogo con una radio porteña, la madre de Morena denunció que recibió amenazada de muerte luego de contar lo que sabía. De acuerdo a su versión, recibió un mensaje directo: “Dejá de hacer quilombo, le va a pasar lo mismo a Jana”, en referencia a su otra hija. Preocupada por su situación y la de su hija, la mujer decidió presentarse en la justicia y dejar asentada la intimidación.

Diego Storto, abogado de la familia de Morena, acompañó a Sabrina, en su declaración ante la fiscalía donde contó que pidió "custodia federal en forma urgente para toda su familia". En declaraciones a A24, detalló que Sabrina "fue amenazada por alguien del barrio" que le dijo que "deje de hacer quilombo porque le va a pasar lo mismo a Jana", la hermana de 15 años de Morena.

En su testimonio, la mujer destacó que el Estado ignoró las denuncias previas de explotación sexual y venta de drogas en la zona. “Los vecinos ya lo sabían, todos lo sabían, pero nadie hizo nada”, expresó la mamá de Morena. Su declaración reaviva la indignación en Flores y Florencio Varela, donde vecinos y militantes reclaman justicia y protección para las jóvenes que viven situaciones similares en un evidente contexto de vulnerabilidad.

Triple mamá denuncia La mamá de Morena Verdi, una de las chicas asesinadas, culpó a Lara y Agostina por sus vínculos narcos que derivaron en el triple crimen. Foto gentileza tn.com.ar

Con relación a Lara Gutiérrez, Sabrina señaló que "Lara no vendía droga pero dio otros indicios fundamentales que están cerca". La mujer remarcó además que "claramente el móvil del triple crimen fue la droga".

Y agregó: "En esta etapa investigativa a nosotros no nos interesa eso, a nosotros nos interesa que paguen hasta el último día de su vida presas las personas que hoy están presas, más los dos o tres que faltan".