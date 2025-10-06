Triple crimen: Lara y "Pequeño J" se juntaron antes de los asesinatos en Florencio Varela.

Triple crimen encuentro

El fiscal de La Matanza, Adrián Arribas, que está al frente de la investigación confirmó que el video es auténtico y aseguró que se trata de un encuentro que mantuvieron dos semanas antes de los asesinatos de Lara Gutiérrez (15 años), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

“Sí, esa reunión existió”, confirmó Arribas en diálogo con el canal LN+, y explicó que “Pequeño J”, de 20 años, y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio (28), ambos detenidos en Perú, conocían personalmente a una de las chicas asesinadas en la casa de Florencio Varela, lo que refuerza aún más la hipótesis de un vínculo previo entre las víctimas y los asesinos.

Los testimonios incorporados a la causa, indican que Lara les manifestó a sus amigas tener temor antes de asistir a ese encuentro. Inclusive, una testigo reveló que la adolescente le pidió que la acompañara al barrio de Flores para reunirse con un hombre, aunque finalmente Lara se presentó a la cita con otra amiga: Morena Verdi, quien semanas después también sería una de las víctimas del triple crimen en Florencio Varela.

En un primer momento, el lugar del encuentro sería una estación de servicio de La Tablada, desde donde se dirigirían hacia Morón, en el oeste del Gran Buenos Aires. Pero horas después “Pequeño J” cambió el sitio donde se encontrarían y las convocó al boliche Staff, situado sobre avenida Rivadavia al 7100, en el barrio porteño de Flores.

Durante ese encuentro, el narco habría buscado ganarse su confianza de las chicas, según la declaración de una testigo, les regaló 200 dólares y estuvo lejos de provocarles algún daño. Días después, el propio "Pequeño J" le obsequió a Lara un perfume y un oso de peluche, acciones que los investigadores interpretan por estas horas como parte de un proceso de manipulación previo a los asesinatos.

Triple crimen Pequeño J

El último contacto entre Lara y “Pequeño J” habría ocurrido el mismo viernes 19 de septiembre, día en que desaparecieron las tres chicas cuando subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en la rotonda de La Tablada.

De acuerdo con la reconstrucción del expediente, el narco llamó nuevamente a Lara para coordinar un nuevo encuentro para llevarlas a pasar el fin de semana a una quinta. Lejos de concretarse esa reunión, las tres chicas fueron torturadas y asesinadas horas después en una vivienda de Florencio Varela.