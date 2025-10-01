Inicio Policiales Triple crimen
Triple crimen: se conoció el último posteo de Morena antes de ser asesinada en Florencio Varela

Difundieron el último posteo en redes sociales de Morena, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, desde la camioneta que las chicas abordaron en la Rotonda de La Tablada

Foto gentileza pagina12.com.ar

La investigación por el triple crimen de las jóvenes Morena Verdi (20 años), Lara Gutiérrez (15) y Brenda del Castillo (20) ocurrido en una casa de Florencio Varela suma novedades a cada momento y en las últimas horas se conoció un dato escalofriante que tuvo como protagonista a Morena, una de las víctimas, por un posteo en redes sociales que fue el último antes de ser asesinada.

Morena publicó una imagen en su historia de Instagram tomada a bordo de la camioneta Chevrolet Tracker, el vehículo al que las tres chicas se subieron en la rotonda de La Tablada. Esa publicación fue hecha el viernes 19 de setiembre cerca de las 23, en momentos en que las jóvenes no imaginaban lo que podía ocurrirles horas después.

De acuerdo a fuentes de la investigación, los peritos consideran que la foto compartida por una de las víctimas de triple crimen minutos antes de ser torturadas y asesinadas es una prueba clave en la causa y ha sido incorporada al expediente.

La foto fue difundida por el canal C5N, y en ella Morena mostraba dos llaveros que llevaban en ese momento: uno de “Baby Yoda”, que era suyo, y otro de “Luigi”, el personaje de Mario Bros, que pertenecía a Lara Gutiérrez, la más joven de las chicas asesinadas por un grupo narco en Florencio Varela.

Redes posteo Morena
Justamente ese posteo se convirtió en el último rastro digital de Morena antes de su asesinato. Después de subir la historia a Instagram y minutos después el contacto con el exterior quedó desactivado. Al no tener novedades de ella, los familiares intentaron comunicarse con la joven cerca de la 1 de la madrugada del sábado, pero los mensajes marcaban en el celular que no llegaban.

Según los peritos que analizaron los dispositivos, la última conexión del teléfono celular de Morena en redes sociales se registró cerca de las 2 de la mañana del sábado.

De acuerdo a la investigación, Morena y Brenda habían planeado trabajar esa noche en la zona de Flores, donde comunmente tenían sus clientes. Aparentemente Brenda le pidió un auto de aplicación a Lara, pero un conflicto por una deuda de $3.500 con un chofer provocó que la menor de las víctimas desinstalara la app.

Bullrich: "Fueron asesinadas de manera salvaje"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) "fueron asesinadas de manera brutal y salvaje" en una cada de Florencio Varela, mientras que le solicitó al gobierno de la provincia de Buenos Aires que aplique la Ley Antimafias luego de las detenciones de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", y su mano derecha Matías Agustín Ozorio en Perú.

Redes posteo ministra
Bullrich destacó que "es muy difícil" que ambos implicados "vengan juntos a la Argentina" porque Ozorio será expulsado y el proceso de extradición del presunto líder de la organización "llevará más tiempo".

"Es probable que llegué Ozorio primero", consideró la titular de Seguridad, quien sostuvo: "No sé si se lo puede llamar argentino".

