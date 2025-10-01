Triple crimen: se conoció el último posteo de Morena antes de ser asesinada en Florencio Varela.

La foto fue difundida por el canal C5N, y en ella Morena mostraba dos llaveros que llevaban en ese momento: uno de “Baby Yoda”, que era suyo, y otro de “Luigi”, el personaje de Mario Bros, que pertenecía a Lara Gutiérrez, la más joven de las chicas asesinadas por un grupo narco en Florencio Varela.

Redes posteo Morena Desde la camioneta, Morena mostró dos llaveros que llevaban: uno de “Baby Yoda” y otro de “Luigi”, el personaje de Mario Bros. Foto gentileza c5n.com

Justamente ese posteo se convirtió en el último rastro digital de Morena antes de su asesinato. Después de subir la historia a Instagram y minutos después el contacto con el exterior quedó desactivado. Al no tener novedades de ella, los familiares intentaron comunicarse con la joven cerca de la 1 de la madrugada del sábado, pero los mensajes marcaban en el celular que no llegaban.

Según los peritos que analizaron los dispositivos, la última conexión del teléfono celular de Morena en redes sociales se registró cerca de las 2 de la mañana del sábado.

De acuerdo a la investigación, Morena y Brenda habían planeado trabajar esa noche en la zona de Flores, donde comunmente tenían sus clientes. Aparentemente Brenda le pidió un auto de aplicación a Lara, pero un conflicto por una deuda de $3.500 con un chofer provocó que la menor de las víctimas desinstalara la app.

Bullrich: "Fueron asesinadas de manera salvaje"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) "fueron asesinadas de manera brutal y salvaje" en una cada de Florencio Varela, mientras que le solicitó al gobierno de la provincia de Buenos Aires que aplique la Ley Antimafias luego de las detenciones de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", y su mano derecha Matías Agustín Ozorio en Perú.

Redes posteo ministra La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se refirió a las detenciones de dos implicados en el triple crimen de Florencio Varela. Foto noticiasargentinas.com

Bullrich destacó que "es muy difícil" que ambos implicados "vengan juntos a la Argentina" porque Ozorio será expulsado y el proceso de extradición del presunto líder de la organización "llevará más tiempo".

"Es probable que llegué Ozorio primero", consideró la titular de Seguridad, quien sostuvo: "No sé si se lo puede llamar argentino".