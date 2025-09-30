Inicio Policiales Triple crimen
Captura internacional

Triple crimen en Florencio Varela: Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño J", fue detenido en Perú

Matías Ozorio, quien supestamente es la mano derecha de "Pequeño J", fue detenido en la ciudad de Lima por la Policía de Perú e Interpol de la Policía Federal

Por UNO
Foto noticiasargentinas.com

En medio de un procedimiento de distintas fuerzas de seguridad, fue detenido en Perú Matías Agustín Ozorio, el joven de 28 años acusado de ser la mano derecha de Victoriano Tony Janzen Valverde, alias "Pequeño J", presunto ideólogo del triple crimen en una casa Florencio Varela, donde fueron asesinadas Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez .

El anuncio fue efectuado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de X , en la que indica que la captura se concretó en la ciudad de Lima luego de "un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de la Policía Federal Argentina".

"Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen", informó la titular de la cartera de Seguridad.

Un video muestra el momento en el que un oficial peruano le pregunta al sospechoso su nombre, su nacionalidad y los motivos de su estadía en ese país, a lo que responde: "Me trajeron de engaño unos narcos mafiosos a quienes les debía plata".

Ozorio afirmó también que "hace una semana que estoy acá", ante el interrogatorio del uniformado, y luego le comenta: "Me escapé y vine con estos mismos narcos por la selva".

detenido Bullrich

En tanto, Lázaro Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez declararon este martes ante el fiscal Adrián Arribas y personal del Servicio Penitenciario bonaerense concretó sus traslados a los penales de Sierra Chica y Magdalena, respectivamente.

El funcionario judicial le confirmó que estableció el secreto de sumario durante 48 horas, mientras que el viernes se realizaría un peritaje sobre los celulares de los primeros siete detenidos por la masacre en Florencio Varela.

Se trata de los teléfonos de Sotacuro, Ibáñez, Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra y Ariel Giménez, todos implicados en el triple crimen en una casa de Florencio Varela.

