Triple crimen en Florencio Varela: Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño J", fue detenido en Perú.

Un video muestra el momento en el que un oficial peruano le pregunta al sospechoso su nombre, su nacionalidad y los motivos de su estadía en ese país, a lo que responde: "Me trajeron de engaño unos narcos mafiosos a quienes les debía plata".

Ozorio afirmó también que "hace una semana que estoy acá", ante el interrogatorio del uniformado, y luego le comenta: "Me escapé y vine con estos mismos narcos por la selva".

Bullrich indicó además queque “están trabajando en su extradición a la Argentina para hacer frente a la justicia por el triple crimen”.

detenido Bullrich

En tanto, Lázaro Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez declararon este martes ante el fiscal Adrián Arribas y personal del Servicio Penitenciario bonaerense concretó sus traslados a los penales de Sierra Chica y Magdalena, respectivamente.

El funcionario judicial le confirmó que estableció el secreto de sumario durante 48 horas, mientras que el viernes se realizaría un peritaje sobre los celulares de los primeros siete detenidos por la masacre en Florencio Varela.

Se trata de los teléfonos de Sotacuro, Ibáñez, Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra y Ariel Giménez, todos implicados en el triple crimen en una casa de Florencio Varela.