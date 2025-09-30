Femicidio en Florencio Varela: así era el aguantadero donde se ocultaba "Pequeño J", presunto autor del crimen

La identidad del joven sindicado como presunto líder de un grupo narcocriminal que operaba desde la Villa 1-11-14 comenzó a generar sospechas de ser autor del femicidio después de la difusión de su documento y la alerta roja de Interpol. Según fuentes policiales, el “Pequeño J” es un líder “extremadamente sanguinario” y, aunque es joven, su peligrosidad es comparable a la de narcotraficantes más experimentados.

El allanamiento se realizó en durante la noche del miércoles 24 de septiembre, en una vivienda ubicada en el Barrio Zavaleta de la ciudad de Buenos Aires a cargo de la policía bonaerense, atribuida al narcotraficante Tony Janzen Valverde, alias Pequeño J. En el lugar se incautaron de una pistola Glock modelo .40 (similar a una 9 mm) y alrededor de 50 balas ocultas en el interior de un colchón.

Horas antes del operativo se había concretado la captura de los únicos 4 sospechosos apresados por el femicidio en Florencio Varela: Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y de nacionalidad peruana, Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, estos tres últimos argentinos.

Embed - La policía allanó una vivienda en Isidro Casanova que sería un “aguantadero” de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela. @todonoticias La policía allanó una vivienda en Isidro Casanova que sería un “aguantadero” de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela. sonido original - TN - Todo Noticias - TN - Todo Noticias Así fue el allanamiento en el búnker de Pequeño J, el narco buscado por el triple femicidio de Florencio Varela.

Los detalles del crimen de Florencio Varela

De acuerdo con los datos de la investigación, las tres jóvenes fueron sometidas a un tormento antes de ser asesinadas. A través de los informes de necropsia, se sabe que la menor de 15 años fue víctima de una violencia extrema y sistemática. Lara tenía cinco dedos de la mano izquierda amputados, la oreja izquierda cortada y un corte muy profundo en el cuello, que se presume fue la causa de su muerte.

Además, se detectaron quemaduras en las falanges de los dedos, realizadas mientras aún estaba con vida, lo que confirma la brutalidad descarada previo a su deceso.

En cuanto al sospechoso, la pasada semana, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que el "Pequeño J" fue el autor intelectual del triple crimen con el objetivo de "dar un mensaje" a las líneas medias de la organización narcocriminal. La principal hipótesis de los investigadores es que Valverde Victoriano contrató sicarios y transmitió en vivo las torturas y el posterior femicidio.