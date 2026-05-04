"Pequeño J" llega en avión de la Fuerza Aérea por el triple crimen: detalles de la extradición

Mañana martes, el sospechoso enfrentará finalmente al juez federal Jorge Rodríguez, del Juzgado Federal N°2 de Morón. Sin embargo, por razones de seguridad, “Pequeño J” será indagado vía Zoom desde su lugar de detención. Los cargos que pesan sobre él son gravísimos: privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio criminis causa agravado por violencia de género, alevosía y ensañamiento. De ser hallado culpable, la única pena posible es la prisión perpetua.

Logística, costos y escalas internacionales

Aunque la decisión de usar un avión militar tiene un fuerte componente político, fuentes directas del caso revelaron que también hubo una razón pragmática: “Fue una cuestión de costos; era más barato traerlo de ese modo”. Para optimizar el vuelo, las autoridades argentinas aprovecharon la logística para traer a otro extraditado desde Perú y realizarán una escala técnica en Asunción, Paraguay, donde Interpol subirá a bordo a otros dos individuos requeridos por la justicia local.

La demora de ocho meses para concretar el regreso de Janzen Valverde se explica por la burocracia del sistema peruano. Según los investigadores, el proceso en Perú es centralizado y debe pasar por múltiples filtros de la Corte y el Ejecutivo, lo que extiende los plazos habituales. Pese a esto, la extradición se firmó hace un mes y medio, cumpliendo con los canales normales para un caso de esta magnitud que involucra delitos de lesa humanidad y narcotráfico.

“Pequeño J” como un autor intelectual de los asesinatos “Pequeño J” como un autor intelectual de los asesinatos

El espanto del triple crimen narco en Varela

El caso que debe responder "Pequeño J" es uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal reciente. Las víctimas, Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, eran adolescentes que fueron asesinadas con una ferocidad inusitada: apuñaladas, mutiladas y enterradas en fosas poco profundas en una precaria vivienda de Florencio Varela en septiembre de 2025. El móvil, según la investigación, fue un ajuste de cuentas por un robo de dólares o drogas.

Lara, Morena y Brenda, las víctimas del triple crimen narco de Florencio Varela Lara, Morena y Brenda, las víctimas del triple crimen narco de Florencio Varela

La investigación, que comenzó en la justicia provincial de La Matanza antes de pasar al fuero federal por la pista narco, logró ubicar a Janzen Valverde tras una huida desesperada. El imputado pasó por Bolivia antes de refugiarse en Lima. En su escape, dejó evidencias clave en un "aguantadero" de Isidro Casanova: una pistola calibre .40 y un pantalón manchado con sangre. A pesar de su perfil mediático, los investigadores señalan que hay dos prófugos peruanos que están por encima de él en la estructura criminal: su tío, Manuel David Valverde Rodríguez, y el presunto líder narco Alex Ydone Castillo, dueño de la mercadería que desencadenó la masacre.

Con la llegada de Janzen Valverde al país, la justicia espera cerrar el cerco sobre los responsables materiales, mientras la búsqueda de los cabecillas de la banda continúa bajo alerta roja internacional.