Lluvia de estrellas Eta Acuáridas en el cielo argentino: cuál es la mejor hora para verla

Cuál es la mejor hora para ver la lluvia de estrellas en el cielo nocturno

Para quienes buscan la precisión necesaria para no perderse ni un segundo del evento, la fecha clave es la madrugada del miércoles 6 de mayo. Si bien la actividad comienza a intensificarse desde la noche del martes 5, los expertos coinciden en que la ventana de observación más espectacular se da en la previa del amanecer.

En Argentina, la mejor hora para observar las Eta Acuáridas es entre las 3:00 y las 5:30 de la mañana. En este horario, la lluvia de estrellas se encuentra a una altura considerable sobre el horizonte.

fenomeno astronomico, lluvia de estrellas Esta lluvia de estrellas tendrá vista privilegiada en Argentina.

A diferencia de otras lluvias de meteoros como las Perseidas (que favorecen al hemisferio norte), las Eta Acuáridas son famosas por ser más intensas en el hemisferio sur.

En las provincias argentinas, bajo condiciones de cielo oscuro y despejado, se podrían llegar a contabilizar entre 40 y 60 meteoros por hora, superando ampliamente lo que se verá en Europa o en Estados Unidos.

Consejos para disfrutar de esta lluvia de estrellas