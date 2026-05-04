Los restos del legendario cometa Halley cruzan la atmósfera terrestre esta semana. Argentina, por su ubicación geográfica, tendrá una vista privilegiada de este evento, traducido como una lluvia de estrellas que promete iluminar el cielo nocturno.
Lluvia de estrellas Eta Acuáridas en el cielo argentino: cuál es la mejor hora para verla
Bajo condiciones de cielo oscuro y despejado, se podrían llegar a contabilizar entre 40 y 60 meteoros por hora en esta lluvia de estrellas
Este fenómeno astronómico no es otra cosa que el encuentro de nuestro planeta con las partículas de polvo y hielo que el cometa 1P/Halley dejó a su paso hace cientos de años en su órbita alrededor del Sol.
Cuál es la mejor hora para ver la lluvia de estrellas en el cielo nocturno
Para quienes buscan la precisión necesaria para no perderse ni un segundo del evento, la fecha clave es la madrugada del miércoles 6 de mayo. Si bien la actividad comienza a intensificarse desde la noche del martes 5, los expertos coinciden en que la ventana de observación más espectacular se da en la previa del amanecer.
En Argentina, la mejor hora para observar las Eta Acuáridas es entre las 3:00 y las 5:30 de la mañana. En este horario, la lluvia de estrellas se encuentra a una altura considerable sobre el horizonte.
A diferencia de otras lluvias de meteoros como las Perseidas (que favorecen al hemisferio norte), las Eta Acuáridas son famosas por ser más intensas en el hemisferio sur.
En las provincias argentinas, bajo condiciones de cielo oscuro y despejado, se podrían llegar a contabilizar entre 40 y 60 meteoros por hora, superando ampliamente lo que se verá en Europa o en Estados Unidos.
Consejos para disfrutar de esta lluvia de estrellas
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Escapa de las luces urbanas: la contaminación lumínica de las ciudades es el mayor enemigo. Buscar un lugar en el campo, la montaña o zonas rurales es fundamental para ver los meteoros más tenues.
Adaptación a la oscuridad: el ojo humano necesita unos 20 o 30 minutos para alcanzar su máxima sensibilidad en la penumbra. Durante ese tiempo, evitá mirar luces intensas o la pantalla de tu celular, ya que la luz azul arruina la visión nocturna.
Comodidad ante todo: la mejor forma de observación es recostado. Una reposera o una manta en el suelo te permitirán mirar hacia el cenit (lo más alto del cielo) sin forzar el cuello.