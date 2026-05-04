Cuáles son las mejores plantas para cultivar en la huerta durante mayo, según expertos en jardinería

Este esfuerzo estratégico garantiza una huerta no solo funcional y productiva, sino también resiliente y preparada para el despertar primaveral.

siembra mayo huerta Esto podés cultivar en la huerta durante mayo. Foto: Fecoagro

Además, los mismos especialistas aseguran que, durante estas semanas, no debemos descuidar el mantenimiento de la huerta. La poda en mayo debe limitarse estrictamente a la eliminación de ramas secas o enfermas, mientras que las intervenciones más radicales deben reservarse para el invierno profundo.

En sintonía, es imperativo realizar una limpieza de restos orgánicos, como hojas caídas y ramas muertas, para prevenir la aparición de hongos. El abonado y la fertilización del suelo en este momento actúan como un refuerzo para las raíces, proporcionando los nutrientes necesarios para resistir el frío venidero.

En cuanto a la gestión hídrica, las temperaturas más frescas reducen drásticamente la evaporación. Por ello, es necesario disminuir la frecuencia de riego. Es vital observar el clima: si las lluvias otoñales son frecuentes, el riego manual debe suspenderse por completo para evitar el encharcamiento, que podría asfixiar las raíces en formación.