Luego de 10 años el Ecoparque reabrió sus puertas a estudiantes para una visita guiada

visita ecoparque alumnos estudiantes colegios 2 Los estudiantes fueron guiados por el equipo técnico del Ecoparque.

La directora del establecimiento, Cristina Soto, valoró la experiencia y destacó que “fue una visita muy enriquecedora e innovadora, sobre todo para quienes hemos conocido el zoológico en su etapa anterior. Hoy, al recorrer el Ecoparque, se percibe una mayor conciencia afectiva hacia los animales. Este cambio de paradigma es absolutamente positivo, porque los animales que no están en su hábitat natural no son felices”.

La visita también incluyó el testimonio de trabajadores del Ecoparque, quienes compartieron detalles sobre el proceso de traslado de los elefantes. Asimismo, los alumnos ingresaron al recinto donde se encontraba Tamy, lo que les permitió dimensionar las condiciones en las que vivían los animales en el antiguo zoológico.

El recorrido finalizó en la zona de los edificios y la nueva entrada, donde se completó el relato sobre la reconversión del predio y su actual enfoque educativo y ambiental.

La ministra Latorre sobre el Ecoparque

La ministra Jimena Latorre destacó que “este tipo de experiencias permiten que las nuevas generaciones comprendan el valor de la biodiversidad y el camino que estamos recorriendo como provincia en materia de conservación y educación ambiental”.

Por su parte, el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, aseguró que “es muy significativo que la primera visita sea de estudiantes, porque son quienes mejor interpretan este cambio de paradigma. Este espacio busca generar conciencia sobre la relación con la naturaleza y promover nuevas formas de vincularnos con el ambiente”.

visita ecoparque alumnos estudiantes colegios 3 Funcionarios acompañaron la visita de los estudiantes al Ecoparque.

Desde el área técnica de conservación, Ernesto Toñolo, quien acompañó a los estudiantes durante la actividad, valoró la experiencia: “La recepción de los chicos ha sido muy buena. Hemos hablado mucho sobre sensaciones, sobre nuevas formas de vincularnos con el ambiente y reflexiones acerca de cómo eran antes esas relaciones y cómo queremos que sean hacia el futuro. Estas nuevas generaciones tienen mucha sensibilidad ambiental, lo que facilita el trabajo de promover este tipo de reflexiones”.

Los propios estudiantes también compartieron sus impresiones sobre la experiencia. Ángeles, alumna de 12 años, expresó que “antes los animales no tenían libertad y los trataban medio mal, y ahora tienen más libertad y mucho más cuidado”. En la misma línea, otros de los alumnos de la escuela, agregó: “Me gustó la visita porque antes los animales eran solo para divertirse, ahora los cuidan y la mayoría ya no está acá; pudimos ver algunos pocos”.

Actividades educativas programadas

Desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque informaron que estas visitas forman parte de un programa de actividades educativas que se desarrollarán de manera paulatina y a demanda desde el Ecoparque Mendoza en coordinación con las instituciones escolares.

La iniciativa busca consolidar al Ecoparque como un espacio de aprendizaje activo, promoviendo el contacto respetuoso con el entorno y fortaleciendo la educación ambiental en las nuevas generaciones.

Un nuevo concepto para el ex zoológico de Mendoza

El proyecto del Ecoparque representa un cambio en la forma en que se concibe la relación entre los humanos y los animales. A diferencia del antiguo zoológico, donde los especímenes vivían en jaulas, en el Ecoparque se busca crear ambientes que simulen hábitats naturales. Eso permite que los animales que quedaron tengan una mejor calidad de vida y que los visitantes circulen en un entorno respetuoso.

Haudet declaró: "La ley 8.945 dice que los animales no pueden estar en exposición invasiva. Eso quiere decir que las personas que vengan, si encuentran un animal, tendrán que verlo a distancia y sin afectar su entorno. Los animales no serán entretenimiento y no buscamos que la gente vaya a buscar eso".

El funcionario recordó el caso de Cecilia, una chimpancé que vivió durante muchos años en una jaula del zoológico mendocino que finalmente fue cerrado en 2016.

“Cecilia es un ejemplo de cómo hemos cambiado nuestra forma de pensar. Ella sufrió mucho en el zoológico, se ponía de espalda a la gente que la miraba porque no quería esa exposición. Quería privacidad, otras condiciones. Eso es lo que no tenemos que permitir que ocurra nunca más”, rememoró Haudet.

En esta nota, la periodista Carina Scandura contó hace unos meses su experiencia tras visitar al predio y conocer las obras que se están concretando.