El Ecoparque abrió sus puertas a "guardianes ambientales" con réplicas de animales

Ya con la etapa de obra gruesa finalizada, el Ecoparque comenzó con las visitas guiadas y programadas. Esta semana, dentro de las actividades que se organizaron por el Día del Animal, los invitados fueron los “Guardianes del Ambiente”, un grupo integrado por personas con discapacidad.
Durante la actividad, el personal del Ecoparque llevó adelante un simulacro de rescate en el que inspectores de fauna y veterinarios recrearon el procedimiento de abordaje inicial frente a un ejemplar silvestre.
Aunque en el predio aún hay más de 1.000 animales, el nuevo enfoque –diferente del de un zoológico tradicional- no incluye la exhibición de los mismos por lo que para esta práctica se utilizaron animales ficticios.
Durante el recorrido por el nuevo sendero solo se puede avistar fauna autóctona como aves, zorros y maras.
Guardianes ambientales en el Ecoparque
Los Guardianes del Ambiente son un grupo, impulsado por Ciudad de Mendoza y la Fundación Chacras, conformado por personas con discapacidad que se desempeñan como agentes activos en la promoción del cuidado ambiental, promoviendo la inclusión y el compromiso comunitario.
El objetivo de la visita fue dar a conocer el rol del Estado en la protección de la fauna y comprender la importancia del manejo adecuado de los ejemplares silvestres, dijeron desde el Ecoparque.
La charla también incluyó la destrucción simbólica de tramperos utilizados para la captura ilegal de animales y la liberación de aves paseriformes recuperadas. Con estas acciones se busca concientizar acerca de delitos ambientales como el tráfico y el maltrato animal, además del trabajo de rehabilitación que realizan los profesionales.
Las visitas guiadas al Ecoparque –antes de su apertura masiva al público- continuarán de manera progresiva con grupos limitados, entre los que se encuentran escuelas.