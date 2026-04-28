El Ecoparque abrió sus puertas a "guardianes ambientales" con réplicas de animales

Aunque en el predio aún hay más de 1.000 animales, el nuevo enfoque –diferente del de un zoológico tradicional- no incluye la exhibición de los mismos por lo que para esta práctica se utilizaron animales ficticios.

Durante el recorrido por el nuevo sendero solo se puede avistar fauna autóctona como aves, zorros y maras.

Guardianes ambientales en el Ecoparque

Los Guardianes del Ambiente son un grupo, impulsado por Ciudad de Mendoza y la Fundación Chacras, conformado por personas con discapacidad que se desempeñan como agentes activos en la promoción del cuidado ambiental, promoviendo la inclusión y el compromiso comunitario.

El objetivo de la visita fue dar a conocer el rol del Estado en la protección de la fauna y comprender la importancia del manejo adecuado de los ejemplares silvestres, dijeron desde el Ecoparque.

ecoparque animal visitas Los Guardianes del Ambiente están entre los privilegiados que ya pudieron conocer el nuevo Ecoparque.

La charla también incluyó la destrucción simbólica de tramperos utilizados para la captura ilegal de animales y la liberación de aves paseriformes recuperadas. Con estas acciones se busca concientizar acerca de delitos ambientales como el tráfico y el maltrato animal, además del trabajo de rehabilitación que realizan los profesionales.

ecoparque animal visitas guardianes ambientales La visita al Ecoparque también incluyó la destrucción simbólica de tramperos utilizados para la captura ilegal de animales.

Las visitas guiadas al Ecoparque –antes de su apertura masiva al público- continuarán de manera progresiva con grupos limitados, entre los que se encuentran escuelas.