Comenzaron las visitas al Ecoparque, pero por ahora van sólo grupos reducidos

ecoparque proyecto obra original (2).jpg Un render del proyecto del Ecoparque.

“Hace más de 10 años que trabajamos para que el Ecoparque se convierta en un espacio de rehabilitación de fauna, que va ser una de sus funciones centrales. En el último trimestre hemos atendido a más de 100 ejemplares", señaló. El director también explicó que, debido a que el Ecoparque aún no está completamente terminado, las visitas se realizan con grupos reducidos para garantizar una experiencia segura y enriquecedora para todos.

"Estamos trabajando en espacios de reflexión dentro de este ámbito, respetando a su vez los aspectos patrimoniales", marcó Haudet (nota del r.: el ex Zoo fue creado en 1903 y trasladado a la ladera del Cerro de la Gloria en 1940).

Un nuevo concepto para el ex zoológico de Mendoza

El proyecto del Ecoparque representa un cambio en la forma en que se concibe la relación entre los humanos y los animales. A diferencia del antiguo zoológico, donde los especímenes vivían en jaulas, en el Ecoparque se busca crear ambientes que simulen hábitats naturales. Eso permite que los animales que quedaron tengan una mejor calidad de vida y que los visitantes circulen en un entorno respetuoso.

Haudet declaró: "La ley 8.945 dice que los animales no pueden estar en exposición invasiva. Eso quiere decir que las personas que vengan, si encuentran un animal, tendrán que verlo a distancia y sin afectar su entorno. Los animales no serán entretenimiento y no buscamos que la gente vaya a buscar eso".

mona cecilia La mona Cecilia fue trasladada porque se consideró que se estaban vulnerando sus derechos.

El funcionario recordó el caso de Cecilia, una chimpancé que vivió durante muchos años en una jaula del zoológico mendocino que finalmente fue cerrado en 2016.

“Cecilia es un ejemplo de cómo hemos cambiado nuestra forma de pensar. Ella sufrió mucho en el zoológico, se ponía de espaldas a la gente que la miraba porque no quería esa exposición. Quería privacidad, otras condiciones. Eso es lo que no tenemos que permitir que ocurra nunca más”, rememoró Haudet.

En esta nota, la periodista Carina Scandura contó hace unos meses su experiencia tras visitar al predio y conocer las obras que se están concretando.