El documental sobre la vida de la mona Cecilia se estrena este viernes en Mendoza

En el marco del cambio de paradigma del antiguo Zoológico en Ecoparque que asumió la provincia de Mendoza, el caso de la chimpancé Cecilia tuvo gran repercusión en el país y el mundo, ya que sentó un fuerte precedente jurídico en materia de derechos.

La del hábeas corpus. La chimpancé Cecilia forjó una bisagra no sólo en la jurisprudencia local sino también en ciertas prácticas y costumbres. La mona Cecilia fue considerada por la Justicia como una persona no humana.

Cecilia y el primer habeas corpus a un no humano

Cecilia nació y vivió durante 20 años en el entonces Zoológico de Mendoza, en las tradicionales condiciones de encierro que por aquellos tiempos eran habituales para este tipo de espacios. Luego de un arduo trabajo institucional y judicial, se le concedió el primer hábeas corpus en el mundo que se otorga a un animal, para que pueda ser trasladado a un Santuario Natural de Chimpancés en Sorocaba (Brasil) de forma inmediata, por orden de la Justicia provincial. Asimismo, se la reconoció como “sujeto de derecho no humano”.

"Este documental ya ha estado recorriendo el mundo. Se lanzó en Europa pero era muy importante que se proyectara en Mendoza. Esencial, por la implicancia de lo que significó Cecilia para el proceso de reconversión del Ecoparque. Porque para nosotros ella fue la llave de la transformación en cuanto a la derivación animal a un santuario en Brasil junto a una comunidad de más de 50 simios de la misma especie, que le cambió por completo la calidad de vida" secretario de Ambiente, Humberto Mingorance

Señaló el director de Ecoparque, Ignacio Haudet: “Cecilia significó un caso que sentó precedente legal, jurisprudencia que marcó en Argentina un antes y un después. Como es una producción independiente que no entra tan fácil en los circuitos de distribución, hubo mucho esfuerzo institucional en colaboración con la Universidad Nacional de Cuyo para lograr que podamos verla en Mendoza”. La proyección será el viernes 20 de octubre a las 21 en la Sala Azul del Cine Universidad (Maza 250, Ciudad de Mendoza), con valor de entrada de $ 800.

santuario-mona-cecilia.jpg El caso de la chimpancé Cecilia generó un revuelo jurídico y fue trasladada desde el ahora Ecoparque de Mendoza a un santuario de animales en Brasil, mejorando su calidad de vida.

Acerca del documental

Persona no humana es un documental español que fue lanzado el año pasado con la dirección y guion de Alejandro Cuéllar y Rafa Sánchez. Muestra la historia de Sandra (orangutana) y Cecilia (chimpancé) que viven en cautiverio en dos zoológicos argentinos. Cecilia vivía en el antiguo Zoológico de Mendoza, en condiciones no aptas para el bienestar animal. La trama cuenta cómo la ONG Proyecto Gran Simio logra conectar a un grupo de abogados, que inician el complejo proceso judicial hasta alcanzar que ambos animales obtengan tres derechos: el derecho a la vida, a la libertad y a la no tortura.

El fallo que sentó precedentes

Fue el Tercer Juzgado de Garantías de la Provincia de Mendoza, a cargo de Alejandra Mauricio, que, a pedido de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA), dio lugar a la acción de habeas corpus de los dos simios.

La resolución destacó que no se intentó jamás igualar a los seres sintientes con los seres humanos ni tampoco elevar a la categoría de personas a todos los animales o flora y fauna existente. Se buscó reconocer y afirmar que los primates son personas como sujetos de derechos no humanos y que poseen un catálogo de derechos fundamentales que debe ser objeto de estudio por parte de los órganos estatales correspondientes.

Asimismo, se destacó que, en el ámbito internacional, a través de la Declaración Universal de los Derechos Animales elaborada en 1977 por la Unesco, se reconoce expresamente que los grandes simios, entre otras especies, tienen derecho a vivir en libertad.

