A un puñado de horas para que se disputen los octavos de final del Torneo Apertura, donde Independiente Rivadavia recibirá a Unión de Santa Fe en el Bautista Gargantini, Daniel Vila enfrentó los micrófonos de Radio Nihuil y habló de todo.
Daniel Vila y las prioridades de Independiente Rivadavia en la temporada
Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, habló en exclusiva con Radio Nihuil y dejó claros los objetivos de la Lepra en la temporada
Entre los temas que tocó, el máximo directivo de la institución dejó claro los objetivos de la Lepra de cara al resto de la temporada.
Daniel Vila y los objetivos de Independiente Rivadavia
Sobre el presente de Independiente Rivadavia, comenzó: "El presente, de alguna manera, nos está marcando el futuro. De este presente, que es difícil de mantenerlo, uno siempre trata de ir un paso más adelante".
"Antes el objetivo era ascender. No solamente lo hicimos, sino que salimos campeones. Después el objetivo era salir campeón, y ganamos la Copa Argentina. Soñábamos con la Copa Libertadores y estamos clasificados a octavos de final. Somos los primeros en ocupar ese lugar. Es una vorágine que nos lleva siempre a algo más. Y lo vamos logrando", repasó Daniel Vila.
A la hora de ordenar las prioridades de Independiente Rivadavia en el futuro cercano, el presidente no tuvo pelos en la lengua: "Prioridad número uno, pensar en el partido del sábado. Prioridad dos, ponerle otra estrella a la camiseta. Prioridad tres, mantener el plantel hasta el final del proceso, que es el 31 de diciembre".
Más de Daniel Vila en Radio Nihuil
- "Cuando llegamos al club, era una institución que estaba caída. Trabajamos. Pusimos tecnología. Fuimos poco a poco encontrando un equipo. No tuvimos una enorme cantidad de recursos económicos. Trabajamos mucho".
- "Contamos con jugadores extraordinarios, que ya venían con su trayectoria, como por ejemplo Alex Arce, Sebastián Villa y José Florentín. Todo eso hizo que se fuera armando un equipo muy competitivo".
- "Hay un contagio en la gente. Se ha incrementado la masa societaria pese al momento económico, que no es bueno. Pese a eso estamos planificando una serie de acciones que tienen que ver con el crecimiento de la institución. La idea es armar un plan de escuelitas de fútbol de toda la provincia. Lo pondremos en práctica, si Dios quiere, este año".
- "Vamos a iniciar la remodelación del estadio. No queremos desviar el foco de lo deportivo, pero si le queremos cambiar la cara al club. Va a estar en el punto más hermoso de la provincia, que es en Arístides Villanueva y esquina Boulogne Sur Mer".
- "Al Patio de Jesús María se le terminó el contrato. Vamos a mudar, obras mediante, la secretaría, la sala de reuniones, la presidencia, la gerencia, el store, un bar y estacionamiento".
- "El trabajo en inferiores, que venimos haciendo silenciosamente, vio sus primeros frutos con Nicolás Bolcato. Hay que sostenerlo y agudizarlo, porque todavía no llegamos a un trabajo de excelencia como el que pretendemos".
- "El partido más importante que tenemos es el de este sábado. Hay que ir paso a paso. Hay que tratar de mantener el plantel. Haremos lo posible para que los jugadores quieran permanecer en el club".
- "Si en algún momento Alfredo Berti necesita reforzar algún sector de la cancha, veremos si encontramos eso que nos hace falta".