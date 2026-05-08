Daniel Vila y las prioridades de Independiente Rivadavia en la temporada

Daniel Vila y los objetivos de Independiente Rivadavia

Sobre el presente de Independiente Rivadavia, comenzó: "El presente, de alguna manera, nos está marcando el futuro. De este presente, que es difícil de mantenerlo, uno siempre trata de ir un paso más adelante".

"Antes el objetivo era ascender. No solamente lo hicimos, sino que salimos campeones. Después el objetivo era salir campeón, y ganamos la Copa Argentina. Soñábamos con la Copa Libertadores y estamos clasificados a octavos de final. Somos los primeros en ocupar ese lugar. Es una vorágine que nos lleva siempre a algo más. Y lo vamos logrando", repasó Daniel Vila.

A la hora de ordenar las prioridades de Independiente Rivadavia en el futuro cercano, el presidente no tuvo pelos en la lengua: "Prioridad número uno, pensar en el partido del sábado. Prioridad dos, ponerle otra estrella a la camiseta. Prioridad tres, mantener el plantel hasta el final del proceso, que es el 31 de diciembre".

Daniel-Vila-1.jpg Daniel Vila habló de las prioridades de Independiente Rivadavia.

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