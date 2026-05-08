Las 10 respuestas íntimas de Lionel Messi antes de jugar su sexto Mundial con la Selección argentina

La Selección Argentina y el próximo Mundial: "La verdad que llega bien. Sabemos que por delante nuestro creo que hay otros favoritos que llegan mejor, pero esta Argentina siempre va a ir a competir y a dar el máximo. Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. España, Brasil, que aunque hace un tiempito no está en su mejor momento, siempre es candidata. Portugal, creo que tiene una selección muy competitiva también.”

Su relación con Neymar: "Neymar es un amigo y obviamente me encantaría que esté en el Mundial. Todos queremos que estén los mejores y Ney esté como esté, siempre va a ser uno de ellos".

La rivalidad con Cristiano Ronaldo: "Fue algo que generó el mundo del fútbol, normal porque estábamos en el Real Madrid y en el Barça, peleando por títulos. Fue algo grande, lo cual la gente disfrutó mucho más allá de quién sea de uno o del otro".

Scaloni: "Si fuera por lo que yo viví y por la experiencia, obviamente es el mejor para que se quede, lo que él tenga ganas".

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Lionel Messi íntimo a días del Mundial 2026

Su edad y el retiro: "No, la verdad que no [me da cosa llegar a los 40]. No me da lo mismo la edad mientras yo pueda seguir haciendo lo que me guste y me sienta capacitado y físicamente bien."

Antonela empresaria: "Si nunca lo hizo fue porque ella misma le costaba soltar la parte de los nenes... De a poquito se fue soltando y yo acompañando de ese lado. Ella le agarró el gustito y está bueno que ella también lo disfrute, porque lo hace porque le gusta".

messi pollo 1 Messi y el Pollo Álvarez tras la entrevista.

La vida cotidiana en Miami: "Está bueno porque no te cruzas con nadie, estás más tranquilo y aparte si está medio todavía con la lagaña y de ahí el entrenamiento."

El deseo de recorrer Argentina: "Es algo pendiente que me gustaría conocer toda la Argentina. Me gustaría las Cataratas, me gustaría conocer la parte de la Patagonia, recorrer un poco todo el país y hacerlo con Antonela y los nenes.".

El cariño de la gente: "Poder recibir el cariño de mi gente, de mi país, lo hace mucho más especial todavía. A día de hoy me sigue pasando algo hermoso cuando veo sobre todo chico chico o gente mayor."