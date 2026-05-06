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"¡No te juntes con esta chusma!": el encuentro entre Lionel Messi y Carlos Villagrán en Miami

Ya es habitual ver que todo tipo de personajes quieren conocer a Lionel Messi y esta vez el que cumplió su sueño fue Carlos Villagrán, el actor que interpretó a Quico.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Messi y Carlos Villagrán en Miami.

Messi y Carlos Villagrán en Miami.

Ya es habitual ver que todo tipo de personajes del deporte, el espectáculo, la moda o la política quieren conocer a Lionel Messi y esta vez el que cumplió su sueño fue Carlos Villagrán, el actor que interpretó a Quico en la mítica serie El Chavo del 8.

El emotivo encuentro entre Messi y Quico fue en Miami, después del entrenamiento del Inter Miami, y el legendario actor mexicano se mostró muy emocionado, al punto de darle un beso al capitán de la Selección argentina.

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Carlos Villagrán, Quico, junto a su esposa y Lionel Messi.

Carlos Villagrán, Quico, junto a su esposa y Lionel Messi.

Durante el encuentro, se pudo ver la mutua admiración entre ambos, ya que mientras Villagrán es fanático del fútbol y expresó su emoción por conocer al rosarino, Messi recibió con calidez el saludo del actor que marcó la infancia de millones de personas en toda Latinoamérica.

Embed - Messi conoció a Quico: su encuentro con Carlos Villagrán

Las imágenes del encuentro entre dos leyendas se volvió viral en las redes sociales y se pudo ver que Messi le firmó una camiseta número 10 del Inter Miami con el nombre de Quico, el personaje que hizo famoso al actor de 82 años.

El día que Leo se disfrazó de Quico

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Leo se vistió de Quico para una fiesta de disfraces.

Leo se vistió de Quico para una fiesta de disfraces.

Otra imagen que circuló en las redes sociales de un joven Leo Messi vestido como Quico para una fiesta de disfraces, en Barcelona, en 2012.

"Admiración absoluta de ambas partes. Argentina, México. Fútbol y comedia. Dos genios congeniaron ”, escribió el actor en sus redes.

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