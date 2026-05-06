Todos los libros y el realismo mágico de Gabriel García Márquez que han sido adaptados en películas y series

Embed - En este pueblo no hay ladrones

La mala hora

Este relato fue convertido en una serie de televisión y contó con la dirección del colombiano Bernardo Romero Pereiro.

La viuda de Montiel

El chileno Miguel Littín dirigió esta historia con producción de Chile, Cuba y México. Geraldine Chaplin protagonizó la película como la viuda de Montiel.

Eréndira

El brasileño Ruy Guerra llevó al cine este libro, y el guión de la película lo escribió el propio García Márquez.

Crónica de una muerte anunciada

El italiano Francesco Rosi dirigió la adaptación que ese estrenó en 1987. Es protagonizada por Rupert Everet, Ornella Muti, Anthony Delon, Lucía Bosé e Irene papas.

El coronel no tiene quien le escriba

"Un coronel jubilado de la Guerra de los Mil Días espera desde hace mucho tiempo el cheque de su pensión de veterano de guerra que nunca llega. La novela relata un día del coronel desde que se levanta hasta que se acuesta en medio de la pobreza y la dignidad", es la sinopsis de este libro que fue adaptado por el mexicano Arturo Ripstein.

Embed - EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA de Arturo Ripstein

El amor en los tiempos del cólera

En 2007 esta novela fue adaptada a película por el británico Mike Newell, con guion de Ronald Harwood. Es protagonizada por Javier Bardem (Florentino) y Giovanna Mezzogiorno (Fermina).

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Del amor y otros demonios

En 2009 se llevó al cine este libro de García Márquez cuya sinopsis es la siguiente: En la Cartagena de Indias del siglo XVIII, Sierva María de Todos los Ángeles, de 12 años, es mordida por un perro que tenía la peste rabia. La niña empieza a tener comportamientos extraños y creen que está poseída por lo que sus padres la envían al convento para que la exorcicen. El cura enviado a hacer el exorcismo (Cayetano Delaura) se enamora de ella que le corresponde, hasta que son descubiertos. Él es enviado a cuidar leprosos, pero la niña no lo sabe y muere preguntándose por qué él nunca volvió. Prejuicios, amores sin esperanza y castigos de la iglesia con la Inquisición delante.

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Memorias de mis putas tristes

"Un hombre quiere celebrar su 90 cumpleaños acostándose con una niña virgen. Toda su vida ha pagado por tener sexo. Al final de su vida se enamora como su gran aventura. Un recorrido sobre los afectos, la vejez, la sexualidad, la soledad, las trampas de los deseos y sentimientos, y la muerte", es la sinopsis de esta historia que fue llevada al cine en 2012 por el danés Henning Carlsen. La protagonizan Emilio Echevarria, Paola Medina, Ángela Molina y Geraldine Chaplin.

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Noticia de un secuestro

Estrenada en 2022 y dirigida por el chileno Andrés Wood. Es una miniserie que tiene un total de 6 episodios. La historia se centra en el narcoterrorismo que atacó a Colombia entre los años 80 y 90. El libro fue publicado en 1996 y se nota la pluma periodista de García Márquez.

Cien años de soledad

La plataforma de streaming Netflix adaptó la emblemática novela de Gabriel García Márquez y fue filmada en Colombia. La primera temporada terminó con un final abierto para darle pie a su continuación, ya que es imposible condensar todo el libro en una sola temporada.

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Netflix anunció que la segunda y última parte de la serie Cien años de soledad se estrenará en agosto, pero todavía no se ha brindado una fecha exacta.