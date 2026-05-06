El fenómeno de El Encargado, la serie protagonizada por Guillermo Francella, causa furor en la audiencia con su cuarta temporada, con un Eliseo Basurto recargado que va por todo. Pero no solo la ficción se metió de lleno en la consideración de la gente, sino que el edificio donde se grabó ya es mundialmente famoso.
El Encargado: dónde queda el edificio de la serie de Guillermo Francella y cuánto cuesta vivir ahí
El Encargado, con el protagónico de Guillermo Francella, ya estrenó la cuarta temporada y es furor. El lugar exacto del edificio que es muy visitado por turistas
El edificio no es cosa de la IA ni mucho menos. Se trata de un inmueble real, de acceso abierto, situado en una exclusiva zona de la Ciudad de Buenos Aires. Y no solo los fanáticos llegan por una foto, sino que hay muchos que evalúan la posibilidad de mudarse allí.
La ficción, que en sus cuatro temporadas ya captó la atención de miles de espectadores, se apoya en un humor negro que retrata situaciones cotidianas a través del personaje de Eliseo, un encargado de edificio que ejerce su poder frente a distintos conflictos laborales.
Cuánto vale el metro cuadrado en el edificio de la serie El Encargado con Guillermo Francella
Esa cercanía con la vida diaria también se refleja en sus escenarios: el edificio donde transcurre la historia está ubicado en el barrio de Belgrano, en Arribeños al 1600, y se destaca por su arquitectura moderna, con soportes de hormigón en forma de V.
El edificio tiene más de 35 años de antigüedad, cuenta con 10 pisos y departamentos de tres y cinco ambientes que superan los 150 metros cuadrados, muchos de ellos con amplios balcones.
Hay que destacar que la zona donde está el edificio es una de las más exclusivas de la ciudad, cerca de Barrancas de Belgrano. El valor del metro cuadrado oscila entre los 3.000 y 4.000 dólares, en un entorno de edificios de "alta gama".
¡Alerta Spoiler!
Actualmente, el famoso edificio vuelve a ser escenario de intenso movimiento debido a la grabación de la quinta temporada, ya confirmada. Las cuatro temporadas están disponibles en Disney+.
Así, entre ficción y realidad, el edificio de Belgrano se convirtió en mucho más que una locación: pasó a ser parte del atractivo de una serie que logró conectar con el público desde lo cotidiano. Y va por más.