El Encargado: dónde queda el edificio de la serie de Guillermo Francella y cuánto cuesta vivir ahí

francella edificio Guillermo Francella es Eliseo Basurto, el gran protagonista de El Encargado, la serie furor en Disney+. Foto: Disney+.

Cuánto vale el metro cuadrado en el edificio de la serie El Encargado con Guillermo Francella

Esa cercanía con la vida diaria también se refleja en sus escenarios: el edificio donde transcurre la historia está ubicado en el barrio de Belgrano, en Arribeños al 1600, y se destaca por su arquitectura moderna, con soportes de hormigón en forma de V.

El edificio tiene más de 35 años de antigüedad, cuenta con 10 pisos y departamentos de tres y cinco ambientes que superan los 150 metros cuadrados, muchos de ellos con amplios balcones.

Hay que destacar que la zona donde está el edificio es una de las más exclusivas de la ciudad, cerca de Barrancas de Belgrano. El valor del metro cuadrado oscila entre los 3.000 y 4.000 dólares, en un entorno de edificios de "alta gama".

encargado.jpg El Encargado, con Guillermo Francella, es un éxito en Disney+.

¡Alerta Spoiler!

Actualmente, el famoso edificio vuelve a ser escenario de intenso movimiento debido a la grabación de la quinta temporada, ya confirmada. Las cuatro temporadas están disponibles en Disney+.

Así, entre ficción y realidad, el edificio de Belgrano se convirtió en mucho más que una locación: pasó a ser parte del atractivo de una serie que logró conectar con el público desde lo cotidiano. Y va por más.