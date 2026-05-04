La cuarta temporada de El Encargado con Guillermo Francella cerró con una revelación que cambia por completo lo que se había anticipado durante su promoción. A pesar de haber sido presentada como la despedida del personaje principal, Eliseo Basurto, una escena pos créditos confirmó que la historia seguirá con una quinta entrega ya en desarrollo en Disney+.
El Encargado: una escena de Francella pos créditos confirmó qué pasará con la temporada 5
Aunque El Encargado fue promocionada como la última entrega, la serie protagonizada por Guillermo Francella continuará en Disney+. También habrá un spin-off centrado en su principal rival
Durante la campaña previa, gran parte del foco estuvo puesto en la supuesta enfermedad de Eliseo, interpretado por Guillermo Francella, lo que hacía pensar en un desenlace definitivo. Sin embargo, el episodio final introduce un giro: el protagonista simula su propia muerte, organiza un funeral falso y logra deshacerse de la mayoría de sus enemigos.
En la escena posterior a los créditos, Eliseo reaparece grabando un video para una aplicación de citas, con la intención de iniciar una nueva etapa personal. Este momento deja en claro que el personaje sigue activo y abre la puerta a la continuidad de la trama.
El cierre de la cuarta temporada también muestra a un Eliseo que confiesa sus acciones a lo largo de 33 años como encargado en un edificio de la calle Granadero Arismendi al 1630, en la Ciudad de Buenos Aires. Tras resolver viejos conflictos, retoma su puesto con nuevos habitantes, aunque todavía enfrenta a un adversario clave: Matías Zambrano.
Zambrano, interpretado por Gabriel Goity, se consolida como el principal antagonista y promete profundizar su enfrentamiento en los próximos episodios. De hecho, esta rivalidad también será el eje de un spin-off titulado “Zambrano”, que ya fue confirmado y que se estrenaría antes que la quinta temporada, aunque aún no hay fechas oficiales.
El encargado, temporada 5, Disney+ y Guillermo Francella a full
La serie es una creación de Mariano Cohn y Gastón Duprat, quienes recientemente trabajaron con Francella en Homo Argentum, considerada la producción nacional más vista de la etapa posterior a la pandemia.
En esta nueva etapa, la historia llevará a Eliseo a una posición de gran influencia, incluso con vínculos en la política. Entre las incorporaciones destacadas aparece Arturo Puig en el rol del Presidente de la Nación, mientras que Luis Brandoni tiene una participación especial como “el Polaco”.
El elenco se completa con figuras que ya formaban parte del universo de la serie, como Manuel Vicente, Gastón Cocchiarale, Daniel Aráoz, Miriam Odorico y Martín Slipak, entre otros.
Además, la temporada incluye un cruce inesperado con la ficción colombiana Pedro el escamoso, con la participación de Miguel Varoni retomando su personaje.
Con siete episodios y una fuerte campaña publicitaria que incluyó incluso una estatua del protagonista en Barrancas de Belgrano, la serie reafirma su lugar como uno de los fenómenos más populares de la ficción argentina reciente.