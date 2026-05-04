El Encargado: una escena de Francella pos créditos confirmó qué pasará con la temporada 5

encargado.jpg El Encargado, la serie que es furor en Disney+.

El cierre de la cuarta temporada también muestra a un Eliseo que confiesa sus acciones a lo largo de 33 años como encargado en un edificio de la calle Granadero Arismendi al 1630, en la Ciudad de Buenos Aires. Tras resolver viejos conflictos, retoma su puesto con nuevos habitantes, aunque todavía enfrenta a un adversario clave: Matías Zambrano.

Zambrano, interpretado por Gabriel Goity, se consolida como el principal antagonista y promete profundizar su enfrentamiento en los próximos episodios. De hecho, esta rivalidad también será el eje de un spin-off titulado “Zambrano”, que ya fue confirmado y que se estrenaría antes que la quinta temporada, aunque aún no hay fechas oficiales.

El encargado, temporada 5, Disney+ y Guillermo Francella a full

La serie es una creación de Mariano Cohn y Gastón Duprat, quienes recientemente trabajaron con Francella en Homo Argentum, considerada la producción nacional más vista de la etapa posterior a la pandemia.

En esta nueva etapa, la historia llevará a Eliseo a una posición de gran influencia, incluso con vínculos en la política. Entre las incorporaciones destacadas aparece Arturo Puig en el rol del Presidente de la Nación, mientras que Luis Brandoni tiene una participación especial como “el Polaco”.

GABRIEL GOITY Gabriel Goity es Matías Zambrano en El Encargado. Tendrá su propia serie.

El elenco se completa con figuras que ya formaban parte del universo de la serie, como Manuel Vicente, Gastón Cocchiarale, Daniel Aráoz, Miriam Odorico y Martín Slipak, entre otros.

Además, la temporada incluye un cruce inesperado con la ficción colombiana Pedro el escamoso, con la participación de Miguel Varoni retomando su personaje.

Con siete episodios y una fuerte campaña publicitaria que incluyó incluso una estatua del protagonista en Barrancas de Belgrano, la serie reafirma su lugar como uno de los fenómenos más populares de la ficción argentina reciente.