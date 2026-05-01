El thriller con Guillermo Francella que es tendencia y no podés dejar de ver

Sinopsis de "La Extorsión", con Guillermo Francella

Alejandro Petrossián (Francella) es un experimentado piloto comercial que está a punto de jubilarse. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando agentes de los servicios de inteligencia lo interceptan para revelarle que conocen un secreto médico que podría terminar con su carrera de inmediato. A cambio de su silencio, el piloto es obligado a transportar unas misteriosas valijas en sus vuelos hacia Madrid. Lo que comienza como una transacción forzada pronto se convierte en una red de mentiras, peligro y una paranoia que escala de manera irreversible.

Tráiler de "La Extorsión"

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Es cierto que no se trata de una película que podría haber tenido destino de Oscar por su estructura clásica de género, pero su valor reside en la ejecución. La atmósfera de tensión está muy bien lograda y el guion sabe dosificar la información para que el interés no decaiga.

Francella se aleja de su veta cómica para encarnar a un hombre común acorralado y desmuestra una vez más su versatilidad. El elenco se completa con un sobrio Pablo Rago (cuya caracterización recuerda a Ned Flanders, pero es un detalle si se compara con su actuación) y una discreta pero impecable Andrea Frigerio, quienes aportan la cuota necesaria de realismo a este drama de espionaje y corrupción.

Elenco de "La Extorsión"

Guillermo Francella: Alejandro Petrossián.

Pablo Rago: Saavedra.

Andrea Frigerio: Carolina Guerrero, la esposa de Petrossián.

Guillermo Arengo: Porchietto.

Carlos Portaluppi: Mario Aldana.

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