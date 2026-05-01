El cine de acción nos ha regalado innumerables secuencias donde el héroe se la juega y tiene que hacer frente a intensas persecuciones, acabar con los villanos, o resolver un crimen. En esa misma línea, Prime Video acaba de estrenar una película de este género, que está dando que hablar.
Prime Video estrenó una de las películas más caras en la historia de México: combina corrupción y crimen
Omar Chaparro y Alejandro Speitzer lideran una de las películas de acción más vistas en Prime Video
Se trata de Venganza, una producción original de México que fue dirigida por Rodrigo Valdés. Se estrenó recientemente en Prime Video y ya se posiciona entre los títulos más vistos, de hecho está en el cuarto puesto entre las películas de acción.
Según recogió Espinoff: "Todo apunta a que estamos ante la producción de acción más ambiciosa en la historia" de Méxco. Es protagonizada por Omar Chaparro, Alejandro Speitzer y Paola Núñez, y se considera como la película de acción con mayor presupuesto del cine mexicano.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"El brutal asesinato de su esposa convierte a Carlos Estrada, héroe militar de las fuerzas especiales, en un hombre con un solo propósito: venganza. Tras un golpe del destino que lo hace millonario, Carlos transforma su fortuna en un arsenal y junto a sus soldados más cercanos busca cazar a los responsables", revela la descripción de Prime Video.
Carlos y Miguel son dos soldados de élite de las fuerzas especiales mexicanas y mejores amigos cuyas vidas cambian para siempre cuando Carlos es testigo del brutal asesinato de su esposa por manos de un despiadado asesino. Determinado a buscar justicia, emprende un peligroso viaje de venganza, alimentado por el dolor y armado con una lotería que cambia su vida.
Este proyecto marca el primer largometraje de Amazon MGM Studios pensado para un gran estreno en salas mexicanas. Fue escrita por Daniel Krauze a partir de una historia de Yalun Tu y Matt Bosack, y combina acción brutal, humor negro y un tono oscuro que se adentra en la corrupción y el crimen.
Tráiler
Reparto
- Omar Chaparro
- Alejandro Speitzer
- Paola Nuñez
- Natalia Solián
- Gustavo Sánchez Parra
- Luis Alberti
Prime Video estrenó una de las películas más caras en la historia de México: combina corrupción, crimen
Es una de las películas de acción más vistas de Prime Video: mezcla venganza, corrupción y humor negro