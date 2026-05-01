Prime Video estrenó una de las películas más caras en la historia de México: combina corrupción y crimen

venganza 2026 Venganza fue dirigida por Rodrigo Valdés.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"El brutal asesinato de su esposa convierte a Carlos Estrada, héroe militar de las fuerzas especiales, en un hombre con un solo propósito: venganza. Tras un golpe del destino que lo hace millonario, Carlos transforma su fortuna en un arsenal y junto a sus soldados más cercanos busca cazar a los responsables", revela la descripción de Prime Video.

Carlos y Miguel son dos soldados de élite de las fuerzas especiales mexicanas y mejores amigos cuyas vidas cambian para siempre cuando Carlos es testigo del brutal asesinato de su esposa por manos de un despiadado asesino. Determinado a buscar justicia, emprende un peligroso viaje de venganza, alimentado por el dolor y armado con una lotería que cambia su vida.

venganza La historia combina acción, venganza y suspenso.

Este proyecto marca el primer largometraje de Amazon MGM Studios pensado para un gran estreno en salas mexicanas. Fue escrita por Daniel Krauze a partir de una historia de Yalun Tu y Matt Bosack, y combina acción brutal, humor negro y un tono oscuro que se adentra en la corrupción y el crimen.

Tráiler

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Reparto

Omar Chaparro

Alejandro Speitzer

Paola Nuñez

Natalia Solián

Gustavo Sánchez Parra

Luis Alberti

Prime Video estrenó una de las películas más caras en la historia de México: combina corrupción, crimen

Es una de las películas de acción más vistas de Prime Video: mezcla venganza, corrupción y humor negro