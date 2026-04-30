La película del Dibu Martínez ya tiene fecha de estreno en la plataforma Netflix

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CheNetflix/status/2049836165948158373&partner=&hide_thread=false Se me metió un dibujito en el ojo. Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo cuenta la historia de un chico que soñaba con el arco y que se convirtió en uno de los héroes del fútbol argentino. La película llega el 28 de mayo. pic.twitter.com/auezAs9Gj8 — CheNetflix (@CheNetflix) April 30, 2026

Esta película que mezcla testimonios de figuras importantes del fútbol y testigos de la vida el marplatense Martínez, con una tierna historia relatada en formato de dibujos animados.

Ya signado por la ficción desde su infancia, al ser bautizado como Dibu, por su parecido con el personaje de un película nacional, que era un dibujo que convivía con personas reales, Martínez marcó una apasionante historia de esfuerzo y resiliencia, luchando para ganarse un lugar, primero en nuestro fútbol, y luego en Europa, para finalmente consagrarse como el custodio del arco de la Selección argentina campeona de la Copa América y luego del Mundo en Qatar 2022.

La obra que integrará la grilla de propuestas de Netflix, cuenta con un libreto escrito por el reconocido autor Hernán Casciari, cuyo estilo narrativo garantiza un enfoque emotivo y cercano. La parte visual fue responsabilidad de Ricardo Siri, encargado de las ilustraciones; y la compaginación cinematográfica fue responsabilidad del director Gustavo Cova.

Entre las figuras que dan testimonio de la vida del Dibu Martínez, está quien lo formó como arquero en las inferiores de Independiente de Avellaneda, el recordado Miguel Ángel Pepé Santoro; su familia, y los compañeros en la Scaloneta, como Lionel Messi y otros.