El gran hito de Dibu Martínez en la caída del Aston Villa por la Premier League

Sin embargo, sus atajadas no alcanzaron para evitar la derrota y los Villanos no pudieron asegurar su clasificación a la próxima Champions League.

Los números de Dibu Martínez en el Aston Villa

Martínez, que llegó a Birmingham en 2020, es un baluarte de los Villanos. En sus 250 partidos, mantuvo la valla invicta en 78 oportunidades.

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El club, que no gana la liga inglesa desde 1980, logró el cuarto puesto en 2024 y volvió a disputar la Champions después de 41 años.

El club de Birmingham ldio en las redes: "Emi alcanzó un hito muy importante con la camiseta granate y azul esta tarde."

dibu-martinez1 Dibu Martínez hizo historia en el Aston Villa.

A los 6 minutos del primer tiempo Martínez atajó un cabezazo del mexicano Raúl Jiménez.

Antes del final del primer tiempo, el Fulham abrió el marcador. Martínez realizó una gran atajada ante Sasa Lukic, pero el rebote quedó en los pies de Ryan Sessegnon, quien remató de primera para el 1-0.

Así el Aston Villa quedó en el cuarto lugar con 58 puntos, igualado con el Manchester United. Además el Liverpool, que tiene 55 unidades, puede superarlo por diferencia de goles si gana ante el Crystal Palace. Sin embargo, la clasificación a la Champions no corre peligro inmediato: le saca ocho puntos al Brighton, que es sexto con 50.

Sin embargo, el equipo villano enfoca gran parte de su atención en estos días en su participación en la Europa League. El jueves a las 16 visitará a Nottingham Forest en el encuentro de ida de una de las semifinales del certamen continental.