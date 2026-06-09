David Trezeguet reveló qué debe hacer Franco Mastantuono para triunfar en Real Madrid

"El jugador de River nace, crece y se va. Es su sueño. Mastantuono con diecisiete años fichó por el Real Madrid porque se había metido el PSG también", explicó el ex delantero que tuvo un paso por el Millonario en 2011, donde disputó la Primera B Nacional.

En esa línea comparó lo sucedido con lo que pasó con Diablito Echeverri: "A partir de que se empiezan a mostrar, no los podemos mantener. Nos ha pasado con Echeverri. Para nosotros mantener diálogo con los equipos europeos es importante. El talento sudamericano es en bruto, apetece mucho a los clubes de Europa".

Al no tener la regularidad deseada en el equipo de la Casa Blanca, el juvenil perdió el ritmo de competencia necesario que el entrenador de la Selección Argentina exige a cada uno de sus dirigidos para afrontar un torneo de tal magnitud. Por este motivo, Trezeguet insistió en que el jugador no debe desanimarse por este revés deportivo, sino tomarlo como un aprendizaje indispensable para consolidar el desarrollo de su carrera en la elite de Europa.

Franco Mastantuono - Jorge Valdano Franco Mastantuono recibió el apoyo de Jorge Valdano.

Jorge Valdano también analizó la situación de Mastantuono

"El jugador argentino juega medio tiempo bien y en el descanso del partido lo vendieron, cada vez más jóvenes, a veces terminamos exagerando y eso lo terminó pagando Mastantuono. Llegó demasiado joven, con lo que significa el Bernabéu y el hecho de no ganar ningún título, todo eso influyó en su estado anímico y finalmente no respondió como se esperaba", explicó.

"Lo debe haber golpeado mucho lo del Mundial, pero es un niño, tiene 18 años. Iba muy bien encaminado pero no le tocó jugar en los últimos meses y eso lo condenó", analizó sobre la no convocatoria a la cita máxima.

"Para mí se evoluciona compitiendo, el roce competitivo te da madurez competitiva. Tener 18 años y haber jugado de titular 10 partidos en la temporada es haber perdido el tiempo. Se va de aquí sabiendo qué significa estar en Real Madrid pero sin tener un progreso que le permita entender que no perdió el tiempo aquí. Nico Paz fue al Como, titular indiscutible y cada partido mejor que el anterior por la confianza que adquiere. Si vuelve al Real Madrid llega más armado de confianza", concluyó Valdano.