Todo el color y la tradición del Clásico Santo Patrono Santiago en el Hipódromo de Mendoza

El Patrono Santiago es una jornada que va más allá del turf y convoca a toda la familia, por eso en las zonas aledañas a la pista y a las tribunas no faltaron los juegos, las golosinas, los dulces y otras atracciones para los más chicos.

Autoridades en el Hipódromo

La vicegobernadora Hebe Casado llegó promediando la jornada turfística y la recibieron Ida López, Presidenta del Instituto de Juegos y Casinos, y Pablo Cairo, Gerente del Hipódromo de Mendoza.

El Clásico Santo Patrono Santiago y su edición número 71

La 71ra edición del Clásico Santo Patrono Santiago es la 10ma y última carrera de la octava reunión de la temporada en el Hipódromo de Mendoza.

Sobre 2.200 metros, el Patrono es una de las 7 carreras de larga distancia programadas para este sábado y la jornada se completa con 3 cuadreras con lo mejor del "turf chacarero".