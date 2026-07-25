Todo el color y la tradición del Clásico Santo Patrono Santiago en el Hipódromo de Mendoza

Lejos del glamour y la opulencia de otros eventos hípicos, el Clásico Santo Patrono Santiago ratificó su condición de evento popular y de masiva convocatoria, en el Hipódromo de Mendoza.
El Clásico Santo Patrono Santiago ratificó su condición de evento popular y masivo en el Hipódromo de Mendoza.
Lejos del glamour y la opulencia de otros eventos hípicos, el Clásico Santo Patrono Santiago ratificó su condición de evento popular y de masiva convocatoria, en el Hipódromo de Mendoza.
Desde temprano, con el inicio de un nutrido programa de 10 carreras, el público se fue acercando a La Catedral de calle Montes de Oca para disfrutar de una jornada a pleno sol y un sábado-feriado diferente.
No podía faltar el asado, algún que otro fernet, los pastelitos y toda la tradicional propuesta gastronómica que sirve para compartir y amenizar la tarde entre carrera y carrera.
El Patrono Santiago es una jornada que va más allá del turf y convoca a toda la familia, por eso en las zonas aledañas a la pista y a las tribunas no faltaron los juegos, las golosinas, los dulces y otras atracciones para los más chicos.
La vicegobernadora Hebe Casado llegó promediando la jornada turfística y la recibieron Ida López, Presidenta del Instituto de Juegos y Casinos, y Pablo Cairo, Gerente del Hipódromo de Mendoza.
La 71ra edición del Clásico Santo Patrono Santiago es la 10ma y última carrera de la octava reunión de la temporada en el Hipódromo de Mendoza.
Sobre 2.200 metros, el Patrono es una de las 7 carreras de larga distancia programadas para este sábado y la jornada se completa con 3 cuadreras con lo mejor del "turf chacarero".