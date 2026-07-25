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Todo el color y la tradición del Clásico Santo Patrono Santiago en el Hipódromo de Mendoza

El Clásico Santo Patrono Santiago ratificó su condición de evento popular y masivo en el Hipódromo de Mendoza.

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
De a poco se van poblando las tribunas de La Catedral de calle Montes de Oca.

De a poco se van poblando las tribunas de La Catedral de calle Montes de Oca.

Lejos del glamour y la opulencia de otros eventos hípicos, el Clásico Santo Patrono Santiago ratificó su condición de evento popular y de masiva convocatoria, en el Hipódromo de Mendoza.

Desde temprano, con el inicio de un nutrido programa de 10 carreras, el público se fue acercando a La Catedral de calle Montes de Oca para disfrutar de una jornada a pleno sol y un sábado-feriado diferente.

Antes de cada carrera los burreros hacen sus apuestas en las boleterías del Hipódromo.

Antes de cada carrera los burreros hacen sus apuestas en las boleterías del Hipódromo.

No podía faltar el asado, algún que otro fernet, los pastelitos y toda la tradicional propuesta gastronómica que sirve para compartir y amenizar la tarde entre carrera y carrera.

El Patrono Santiago es una jornada que va más allá del turf y convoca a toda la familia, por eso en las zonas aledañas a la pista y a las tribunas no faltaron los juegos, las golosinas, los dulces y otras atracciones para los más chicos.

Autoridades en el Hipódromo

La vicegobernadora Hebe Casado llegó promediando la jornada turfística y la recibieron Ida López, Presidenta del Instituto de Juegos y Casinos, y Pablo Cairo, Gerente del Hipódromo de Mendoza.

El Clásico Santo Patrono Santiago y su edición número 71

La 71ra edición del Clásico Santo Patrono Santiago es la 10ma y última carrera de la octava reunión de la temporada en el Hipódromo de Mendoza.

Sobre 2.200 metros, el Patrono es una de las 7 carreras de larga distancia programadas para este sábado y la jornada se completa con 3 cuadreras con lo mejor del "turf chacarero".

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