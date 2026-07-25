Inicio Ovación Fútbol Juanfer Quintero
Fútbol

Tras sus explosivas declaraciones, Juanfer Quintero rescindió su contrato con River

Juanfer Quintero dejó de ser jugador de River. El club dio a conocer la noticia por intermedio de un comunicado

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Juanfer Quintero d ejó de ser jugador de River.

Juanfer Quintero d ejó de ser jugador de River.

La dirigencia de River hizo oficial la rescisión del contrato de Juan Fernando Quintero. Tras sus explosivas declaraciones, donde aseguró no ser prioridad para Eduardo Coudet, el colombiano le puso punto final a su tercer ciclo en la institución de Núñez.

"Juan Fernando Quintero, para siempre en nuestra historia", fue el texto que la cuenta oficial del Millonario compartió junto a los corazones con los colores del club.

La imagen con la que River despidi&oacute; a Juanfer Quintero en redes.

La imagen con la que River despidió a Juanfer Quintero en redes.

"El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos. River desea a Juan Fernando Quintero todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional", fueron las palabras con las que la institución despidió a uno de los héroes de Madrid.

El paso de Juanfer por River

La salida de Quintero se da luego de un semestre complejo. El mediocampista comenzó como titular e incluso fue capitán en los primeros partidos bajo la conducción de Marcelo Gallardo, quien se despidió del club en la séptima fecha tras vencer a Banfield.

Con la llegada de Coudet al banco de suplentes, el colombiano perdió la titularidad; aun así, fue clave con un gol y una asistencia en los octavos de final, aunque no llegó a disputar la semifinal y en la final estuvo apenas cinco minutos en cancha.

River confirm&oacute; que Juanfer Quintero no seguir&aacute; en el club.

River confirmó que Juanfer Quintero no seguirá en el club.

El mediocampista de 33 años venía de disputar cuatro partidos y aportar una asistencia en el reciente Mundial 2026 y, a diferencia de Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel, todavía no se había sumado a la par de sus compañeros.

Sus ciclos en River

El primer ciclo de Juanfer Quintero tuvo lugar a principios de 2018, cuando arribó a préstamo desde el Porto de Portugal por un cargo de 500 mil euros, para luego ser comprado por 3,75 millones de la moneda extranjera.

Esa etapa duró hasta febrero de 2021 y fue la más gloriosa de su carrera en Núñez: jugó 61 partidos, anotó 12 goles y cosechó cuatro títulos, entre los que destacaron la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.

Tras su posterior transferencia al Shenzhen de China, retornó a préstamo en 2022 bajo la dirección técnica de Martín Demichelis, ciclo en el que disputó 36 partidos y marcó siete goles antes de su partida.

En su último ciclo, Quintero afrontó un tot al de 37 juegos. En ellos logró convertir cinco goles y aportar siete asistencias para las conquistas de sus compañeros.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas