Tras sus explosivas declaraciones, Juanfer Quintero rescindió su contrato con River

El paso de Juanfer por River

La salida de Quintero se da luego de un semestre complejo. El mediocampista comenzó como titular e incluso fue capitán en los primeros partidos bajo la conducción de Marcelo Gallardo, quien se despidió del club en la séptima fecha tras vencer a Banfield.

Con la llegada de Coudet al banco de suplentes, el colombiano perdió la titularidad; aun así, fue clave con un gol y una asistencia en los octavos de final, aunque no llegó a disputar la semifinal y en la final estuvo apenas cinco minutos en cancha.

River confirmó que Juanfer Quintero no seguirá en el club.

El mediocampista de 33 años venía de disputar cuatro partidos y aportar una asistencia en el reciente Mundial 2026 y, a diferencia de Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel, todavía no se había sumado a la par de sus compañeros.

Sus ciclos en River

El primer ciclo de Juanfer Quintero tuvo lugar a principios de 2018, cuando arribó a préstamo desde el Porto de Portugal por un cargo de 500 mil euros, para luego ser comprado por 3,75 millones de la moneda extranjera.

Esa etapa duró hasta febrero de 2021 y fue la más gloriosa de su carrera en Núñez: jugó 61 partidos, anotó 12 goles y cosechó cuatro títulos, entre los que destacaron la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.

Tras su posterior transferencia al Shenzhen de China, retornó a préstamo en 2022 bajo la dirección técnica de Martín Demichelis, ciclo en el que disputó 36 partidos y marcó siete goles antes de su partida.

En su último ciclo, Quintero afrontó un tot al de 37 juegos. En ellos logró convertir cinco goles y aportar siete asistencias para las conquistas de sus compañeros.