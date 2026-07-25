Coser es una actividad que muchas de nuestras abuelas disfrutaban y seguramente notaste alguna vez que el kit de costura con agujas venía con un peculiar objeto que nadie sabe bien para qué sirve: la moneda plateada. Este pequeño accesorio tiene una función clave que facilita una de las tareas más tediosas de la costura.
Muchos la ignoran o la tiran sin saber que su función realmente es muy práctica y necesaria. Te contamos exactamente para qué sirve esta herramienta.
Qué quiere decir la moneda plateada que viene en el costurero: para qué sirven y cuál es su función
Arreglar nuestra propia ropa significa un ahorro importante, pero para poder hacerlo es vital tener un kit de costura y saber coser, o al menos tener los elementos necesarios. Por eso la moneda plateada viene en cada costurero, para facilitar la costura.
Este objeto es un enhebrador de agujas, diseñado para ayudar a pasar el hilo por el pequeño ojo de la aguja sin esfuerzo. Su estructura es sencilla, tiene una base metálica con una delgada lengüeta de alambre que se inserta en la aguja y permite guiar el hilo con facilidad.
Aunque a simple vista parece un objeto insignificante, el enhebrador resulta indispensable para personas con problemas de visión o falta de pulso firme. Además, agiliza el proceso de costura, evitando la frustración de intentar enhebrar manualmente.
Para utilizar la moneda, solo debes seguir estos pasos:
- Inserta la lengüeta de alambre por el ojo de la aguja.
- Pasa el hilo por la lengüeta, dejándolo dentro del alambre.
- Tira suavemente del enhebrador para que el hilo pase por la aguja.
- Retira el enhebrador y el hilo estará listo para usar.
Con esta herramienta, muchos de los problemas que surgen a la hora de coser desaparecerán para siempre y, si bien existen versiones más modernas, el diseño clásico sigue siendo efectivo y fácil de utilizar.
En pocas palabras
- Moneda de costurero: Descubre el uso práctico de este objeto en los kits de agujas.
- Función principal: Es un enhebrador de agujas, ideal para pasar el hilo fácilmente.
- Utilidad: Facilita la costura, especialmente para quienes tienen problemas de visión o pulso.