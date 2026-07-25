Qué quiere decir la moneda plateada que viene en el costurero: para qué sirven y cuál es su función

Este objeto es un enhebrador de agujas, diseñado para ayudar a pasar el hilo por el pequeño ojo de la aguja sin esfuerzo. Su estructura es sencilla, tiene una base metálica con una delgada lengüeta de alambre que se inserta en la aguja y permite guiar el hilo con facilidad.

Aunque a simple vista parece un objeto insignificante, el enhebrador resulta indispensable para personas con problemas de visión o falta de pulso firme. Además, agiliza el proceso de costura, evitando la frustración de intentar enhebrar manualmente.

La moneda sirve para colocar el hilo en la aguja sin problemas.

Para utilizar la moneda, solo debes seguir estos pasos:

Inserta la lengüeta de alambre por el ojo de la aguja. Pasa el hilo por la lengüeta, dejándolo dentro del alambre. Tira suavemente del enhebrador para que el hilo pase por la aguja. Retira el enhebrador y el hilo estará listo para usar.

Con esta herramienta, muchos de los problemas que surgen a la hora de coser desaparecerán para siempre y, si bien existen versiones más modernas, el diseño clásico sigue siendo efectivo y fácil de utilizar.