Costura en casa: te explico cómo armar un cierre doble para bolsos y carteras

La costura nace ligada a la necesidad de protección y resguardo. Hace miles de años, las primeras civilizaciones sedentarias comenzaron a unir pieles con costuras muy básicas para confeccionar chozas con palos y algunas prendas de ropa básicas. Hoy, solo basta con buscar un truco en internet y seguir paso a paso el tutorial.
Paso a paso y con un truco: cómo armar un cierre doble en casa
Fabricar un cierre doble es muy fácil. Para realizar esta técnica artesanal en casa vas a necesitar: un cierre por metro de la medida que necesites, dos deslizadores para cierre, dos trozos pequeños de tela friselina, un poco de hilo y aguja.
coser cierre
Usa siempre cierres reforzados y de buena calidad.
- Coloca el cierre con el derecho hacia arriba sobre la mesa de trabajo.
- Introduce uno de los deslizadores de metal por uno de los extremos del cierre. Coloca el otro deslizador por el otro extremos. Tienen que quedarte ambos deslizadores enfrentados.
- Para finalizar con el truco, cose en los extremos del cierre un pequeño trozo de tela doble para asegurarlo y evitar que los deslizadores se salgan.
Una vez que termines de confeccionar o montar el cierre, ya está listo para ser utilizado en cualquier proyecto de costura en casa. Los cierres dobles son muy cómodos y prácticos.
5 materiales que no pueden faltar en el costurero de casa
Si recién empiezas a coser en casa, hay algunas cuestiones y consejos importantes que deberías tener en cuenta. Lo principal es buscar siempre un truco de costura artesanal o recurrir a algún tutorial. Luego, deberás preparar un costurero con elementos básicos e indispensables.
materiales de costura
Utiliza telas acordes para cada proyecto o costura.
- Nunca te pueden faltar unas buenas tijeras de tela, afiladas y ajustadas.
- Lo mejor es tener siempre a manos agujas e hilos de diferentes tamaños y colores.
- Utiliza moldes de tela para realizar cualquier tipo de truco.
- Mide siempre las telas con regla o centímetro de costura.
- Prepara una bolsa de retazos de tela que puedan ser utilizados en algún momento, para algún truco de costura en casa.