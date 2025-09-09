Ni vinagre, ni jabón: el truco para dejar relucientes las ventanas de casa

Generalmente, la limpieza de las ventanas del hogar se realiza con productos químicos u otras soluciones, como el vinagre o el jabón líquido. Sin embargo, el secreto aquí es el uso del agua que sale de un electrodoméstico particular: el aire acondicionado.

Agua residual del aire acondicionado.jpg El agua del aire acondicionado puede ser utilizada para la limpieza.

El truco para dejar relucientes las ventanas de casa

Siempre que el agua del aire acondicionado sea clara, libre de turbidez y suciedad, puedes utilizarla para limpiar las ventanas de casa. Sucede que el agua purificada no dejará manchas en los vidrios, siendo económica además de efectiva.