Ni vinagre, ni jabón: el truco para dejar relucientes las ventanas de casa

Dentro de lo que es la limpieza del hogar, una de las tareas más difíciles y desgastantes suele ser la de dejar como nuevas las ventanas de casa. Para hacerlo, existe un sencillo truco que no todos conocen y puedes llevar a cabo.
Dentro de lo que es la limpieza del hogar, una de las tareas más difíciles y desgastantes suele ser la de dejar como nuevas las ventanas de casa. Para hacerlo, existe un sencillo truco que no todos conocen y puedes llevar a cabo.
Generalmente, la limpieza de las ventanas del hogar se realiza con productos químicos u otras soluciones, como el vinagre o el jabón líquido. Sin embargo, el secreto aquí es el uso del agua que sale de un electrodoméstico particular: el aire acondicionado.
Siempre que el agua del aire acondicionado sea clara, libre de turbidez y suciedad, puedes utilizarla para limpiar las ventanas de casa. Sucede que el agua purificada no dejará manchas en los vidrios, siendo económica además de efectiva.
Al no tener cal ni otros químicos, es menos probable que el agua del aire acondicionado dañe o raye las superficies de los vidrios.
Todo lo que tienes que hacer es analizar el agua y, si está limpia, colocarla en un atomizador con el que puedas limpiar cada una de las ventanas en tu casa.
Por otro lado, es de suma importancia recalcar que no se recomienda consumir esta agua porque puede contener impurezas del aire o del propio aparato, como bacterias u hongos.