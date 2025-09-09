¿Cómo se llama el árbol de mango? Pocas personas saben su nombre y todos se sorprenden al conocerlo

La cosecha del mango no tiene un único momento en el año; varía según la región y la variedad, aunque generalmente ocurre entre la primavera y el verano. Los agricultores cortan cuidadosamente las frutas directamente del árbol, porque, aunque el mango ya se ve maduro, su dulzura y textura perfectas se logran dejando que madure un poco fuera del árbol. Este ciclo asegura que cada temporada podamos disfrutar de mangos frescos, jugosos y llenos de sabor.

Arbol de mango (2) El árbol que sostiene economía y sabor tropical

Cómo es el árbol de mango

El mango es un árbol imponente, de tamaño mediano a grande, que puede alcanzar entre 10 y 30 metros de altura, dependiendo de la variedad y el clima. Su tronco es firme y recto, mientras que sus ramas se extienden con elegancia, cubiertas de hojas largas, verdes y brillantes que parecen reflejar la luz del sol.

Algunas características destacadas del árbol y sus frutos incluyen:

Sus flores son pequeñas, blancas o amarillentas, y se agrupan en racimos que aparecen en primavera; de cada racimo, solo algunas flores logran convertirse en fruto .

. El fruto del mango posee pulpa jugosa, dulce y aromática, protegida por una piel que puede variar en color y textura según la variedad, desde verde intenso hasta tonos rojizos o amarillos.

del mango posee pulpa jugosa, dulce y aromática, protegida por una piel que puede variar en color y textura según la variedad, desde verde intenso hasta tonos rojizos o amarillos. Crece mejor en climas tropicales y subtropicales, con suelos profundos, fértiles y bien drenados, aunque también tolera períodos cortos de sequía.

Comienza a dar frutos de calidad entre los 3 y 6 años de edad, alcanzando su máximo esplendor productivo entre los 10 y 15 años.

El mango no es solo un fruto; es un símbolo de tradición, cultura y economía agrícola. Cada árbol cuenta una historia de paciencia, cuidado y conexión con la tierra. Sus frutos, además de deleitar paladares, forman parte de festividades, recetas familiares y mercados locales alrededor del mundo. Así, el mango se consolida como uno de los árboles más admirados y esenciales para quienes valoran la riqueza de la fruta tropical.