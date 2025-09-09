Inicio Sociedad Árboles
¡No lo sabía!

¿Cómo se llama el árbol de mango? Pocas personas saben su nombre y todos se sorprenden al conocerlo

El árbol de mango, conocido por su deliciosa fruta tropical y con una historia milenaria en el sur de Asia, ha sido clave en la alimentación y economía

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
Milenaria historia del mango en Asia

Milenaria historia del mango en Asia

Hay muchos árboles que todos reconocemos al instante por sus frutos, pero que pocos podrían nombrar correctamente. Uno de esos árboles es el que nos regala el mango, esa fruta tropical que despierta recuerdos de verano, días soleados y aromas dulces que llenan el aire.

El árbol de mango tiene una historia milenaria que se remonta al sur de Asia, principalmente a India, Myanmar y Pakistán. Durante siglos, ha sido protagonista silencioso en la producción de frutas tropicales y en la vida de quienes dependen de sus frutos para la alimentación y la economía.

arbol de mango
De India al mundo: el recorrido del mango

De India al mundo: el recorrido del mango

¿Cómo se llama el árbol de mango? Pocas personas saben su nombre y todos se sorprende al conocerlo

El mango, cuyo nombre científico es Mangifera indica, es un árbol perenne perteneciente a la familia de las Anacardiaceae. No es cualquier árbol: su capacidad para producir frutas de calidad superior lo convierte en uno de los más valorados por agricultores y amantes de la fruta tropical. Algunas variedades necesitan polinización cruzada, lo que significa que la presencia de otros mangos cerca es esencial para que los frutos se desarrollen correctamente.

La cosecha del mango no tiene un único momento en el año; varía según la región y la variedad, aunque generalmente ocurre entre la primavera y el verano. Los agricultores cortan cuidadosamente las frutas directamente del árbol, porque, aunque el mango ya se ve maduro, su dulzura y textura perfectas se logran dejando que madure un poco fuera del árbol. Este ciclo asegura que cada temporada podamos disfrutar de mangos frescos, jugosos y llenos de sabor.

Arbol de mango (2)
El árbol que sostiene economía y sabor tropical

El árbol que sostiene economía y sabor tropical

Cómo es el árbol de mango

El mango es un árbol imponente, de tamaño mediano a grande, que puede alcanzar entre 10 y 30 metros de altura, dependiendo de la variedad y el clima. Su tronco es firme y recto, mientras que sus ramas se extienden con elegancia, cubiertas de hojas largas, verdes y brillantes que parecen reflejar la luz del sol.

Algunas características destacadas del árbol y sus frutos incluyen:

  • Sus flores son pequeñas, blancas o amarillentas, y se agrupan en racimos que aparecen en primavera; de cada racimo, solo algunas flores logran convertirse en fruto.
  • El fruto del mango posee pulpa jugosa, dulce y aromática, protegida por una piel que puede variar en color y textura según la variedad, desde verde intenso hasta tonos rojizos o amarillos.
  • Crece mejor en climas tropicales y subtropicales, con suelos profundos, fértiles y bien drenados, aunque también tolera períodos cortos de sequía.
  • Comienza a dar frutos de calidad entre los 3 y 6 años de edad, alcanzando su máximo esplendor productivo entre los 10 y 15 años.

El mango no es solo un fruto; es un símbolo de tradición, cultura y economía agrícola. Cada árbol cuenta una historia de paciencia, cuidado y conexión con la tierra. Sus frutos, además de deleitar paladares, forman parte de festividades, recetas familiares y mercados locales alrededor del mundo. Así, el mango se consolida como uno de los árboles más admirados y esenciales para quienes valoran la riqueza de la fruta tropical.

Temas relacionados:

Te puede interesar