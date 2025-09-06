Inicio Sociedad Limonero
Árbol limonero: por qué recomiendan rociar cerveza en sus hojas y para qué sirve

Rociar cerveza en las hojas de tu árbol limonero puede ser altamente beneficioso. ¿Para qué sirve y a qué se debe?

Luciano Carluccio
Las hojas del árbol limonero deben ser rociadas con cerveza para obtener beneficios

El limonero es uno de los árboles favoritos por muchas personas dentro del hogar, y lo cierto es que son múltiples los elementos caseros que puedes utilizar para favorecer su crecimiento y bienestar. Uno de ellos es una popular bebida.

Se trata de la cerveza, que contiene cebada, y que aporta grandes nutrientes que terminar favoreciendo el vigor de la planta, por nombrar solo algunos de los beneficios.

Las hojas son una evidencia del estado de tu árbol limonero.

Por qué recomiendan rociar cerveza en árbol limonero

Los nutrientes de la cerveza, como el potasio, el calcio y el magnesio, son beneficiosos para este árbol, aportándole vigor y alimentándolas a través de las hojas.

La cerveza deja las hojas relucientes y limpias, quitando el polvo y la suciedad acumulada en tu árbol limonero. Esto se debe a sus propiedades antisépticas y antibacterianas que, además de limpiar, previenen la presencia de hongos y bacterias.

Justamente, la aplicación de este método obliga a revisar hoja por hoja del árbol, permitiendo al dueño detectar a tiempo si hay algún problema.

Gracias a la cebada, la cerveza puede ser beneficiosa en muchas de tus plantas

Todo lo que tienes que hacer es verter cerveza en un rociador y, poco a poco, comenzar a rociar de ambas caras las hojas del limonero. Este truco efectivo también se puede hacer a través del uso de la esponja de lavar los platos.

Señales de alerta en las hojas del árbol limonero

  • Hojas amarillas: indican principalmente falta de nutrientes, un riego inadecuado (exceso o falta de agua), o la presencia de plagas.
  • Hojas arrugadas: suelen indicar la presencia de plagas como el minador de los cítricos o los pulgones, aunque también pueden ser consecuencia de deficiencias nutricionales.
  • Manchas y decoloración: pueden ser causadas por deficiencias nutricionales (como hierro, nitrógeno o zinc), plagas (como el minador de los cítricos), o enfermedades fúngicas.
  • Caída inusual en las hojas de un limonero: puede deberse a riego excesivo o escaso, falta de nutrientes, cambios bruscos de temperatura, plagas como el minador de los cítricos, estrés por falta de espacio si está en maceta o terreno de mala calidad.

