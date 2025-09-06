Árbol limonero: por qué recomiendan rociar cerveza en sus hojas y para qué sirve

La cerveza deja las hojas relucientes y limpias, quitando el polvo y la suciedad acumulada en tu árbol limonero. Esto se debe a sus propiedades antisépticas y antibacterianas que, además de limpiar, previenen la presencia de hongos y bacterias.

Justamente, la aplicación de este método obliga a revisar hoja por hoja del árbol, permitiendo al dueño detectar a tiempo si hay algún problema.

cerveza.jpg Gracias a la cebada, la cerveza puede ser beneficiosa en muchas de tus plantas

Todo lo que tienes que hacer es verter cerveza en un rociador y, poco a poco, comenzar a rociar de ambas caras las hojas del limonero. Este truco efectivo también se puede hacer a través del uso de la esponja de lavar los platos.

Señales de alerta en las hojas del árbol limonero