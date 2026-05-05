Árbol limonero: cuál es la mejor época para podar sus ramas y cómo hacerlo bien

El limonero es, sin duda, uno de los protagonistas indiscutibles de cualquier huerto o jardín hogareño. Sin embargo, para que este árbol mantenga su vigor y nos regale una producción generosa de frutos, no basta con regarlo. El corte de las ramas también es importante.
Para realizar una buena poda, es vital utilizar herramientas de corte bien afiladas y, sobre todo, desinfectadas. El árbol es sensible a virus y bacterias que se transmiten fácilmente a través de las herramientas de jardín.
Cuál es la mejor época para podar las ramas del árbol limonero
La poda es la intervención técnica más importante en el ciclo de vida de un limonero. Si se hace bien, el árbol rejuvenece; si se hace mal, podemos comprometer su salud por varias temporadas.
A diferencia de otros frutales, el limonero es un árbol de hoja perenne que se mantiene activo casi todo el año. Por ello, el momento de sacar las tijeras debe elegirse con precisión.
Sin más rodeos, los expertos coinciden en que la ventana ideal es tras la cosecha, preferentemente a finales del invierno o principios de la primavera, evitando a toda costa las heladas tardías.
El limonero es sensible a virus y bacterias que se transmiten fácilmente a través de las herramientas de jardín, por eso las herramientas a utilizar deben estar completamente desinfectadas.
Guía precisa: cómo podar un limonero correctamente
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Limpieza de formación: comienza eliminando las ramas secas, enfermas o dañadas. Estas solo consumen recursos y son focos de posibles plagas.
Eliminación de chupones: identifica esas ramas largas y muy verdes que crecen verticalmente con mucha fuerza desde el tronco o la base. Estos chupones roban energía y rara vez producen frutos de calidad.
Aclareo de la copa: el interior del limonero debe estar aireado. Elimina las ramas que se cruzan o que crecen hacia adentro. Una buena iluminación solar en el centro del árbol es la clave para evitar hongos y asegurar que todos los limones maduren por igual.
Control de altura: si el árbol crece demasiado hacia arriba, será difícil cosechar. Despunta las ramas superiores para fomentar un crecimiento más lateral y manejable.