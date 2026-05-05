Árbol limonero: cuál es la mejor época para podar sus ramas y cómo hacerlo bien

Cuál es la mejor época para podar las ramas del árbol limonero

La poda es la intervención técnica más importante en el ciclo de vida de un limonero. Si se hace bien, el árbol rejuvenece; si se hace mal, podemos comprometer su salud por varias temporadas.

A diferencia de otros frutales, el limonero es un árbol de hoja perenne que se mantiene activo casi todo el año. Por ello, el momento de sacar las tijeras debe elegirse con precisión.

Sin más rodeos, los expertos coinciden en que la ventana ideal es tras la cosecha, preferentemente a finales del invierno o principios de la primavera, evitando a toda costa las heladas tardías.

arbol, limonero, poda Las herramientas de poda deben estar completamente desinfectadas.

El limonero es sensible a virus y bacterias que se transmiten fácilmente a través de las herramientas de jardín, por eso las herramientas a utilizar deben estar completamente desinfectadas.

Guía precisa: cómo podar un limonero correctamente