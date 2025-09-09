ANSES eliminó un beneficio importante que favorecía a titulares de AUH y AUE

Sin embargo, desde el 1 de septiembre, ANSES decidió dejar afuera a los beneficiarios de AUH y AUE, como así también a aquellos que reciben asignaciones familiares e, incluso, a los veteranos de Malvinas, que también formaban parte de los favorecidos por este programa.

A través de ANSES se señaló que estos descuentos y reintegros, a partir de este mes, serán solamente para jubilados y pensionados.

De qué se trata el programa de beneficios de ANSES

Este programa de beneficios de ANSES aglutina a unos 7.000 comercios y a supermercados de todos el país. Se trata de acceder a un descuento del 10% sin tope de reintegros en supermercados y otros comercios y a 20% en otros,

Para poder obtener estos beneficios en comercios de cercanía, ya sea de rubros como alimentación, farmacia, ferretería u otros, la persona debe pagar con la tarjeta de débito con la que cobra su jubilación o pensión.

Además, a este sistema de beneficios de ANSES, en las últimas semanas también se sumó la posibilidad sumar un 5% adicional de reintegro por compras hechas en supermercados, usando la app BNA+ Modo. En este caso, los supermercados adheridos son Chango Más, Coto, Carrefour, La Anónima, Vea, Jumbo y Disco, entre otros.