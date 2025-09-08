Inicio Sociedad ANSES
Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran hoy martes 9 de septiembre

ANSES dio a conocer quiénes van a cobrar este martes 9 de septiembre del 2025, según el calendario de pagos del organismo

Marcos Barrera
Marcos Barrera
﻿Calendario de pagos ANSES. Quiénes cobran el martes 9 de septiembre.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continuará este martes 9 de septiembre con los principales depósitos del calendario de pagos de septiembre del 2025. Además, abonará dos asignaciones familiares que corresponden al mes de agosto.

ANSES seguirá pagándoles a los jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo, también a los beneficiarios de las distintas asignaciones como AUH y SUAF, todas correspondientes al calendario de pagos de septiembre.

ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas, el otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados. Gestión y liquidación de la Prestación por Desempleo.

Por otro lado y hasta el 10 de septiembre, se realizarán los pagos de aquellos titulares de las Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que son de agosto.

Quiénes cobran este martes 9 de septiembre según el calendario de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da a conocer, mediante su calendario de pagos de septiembre 2025, quiénes cobran este martes.

Para el martes 9 se destaca el pago a los jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo, que este mes tienen un aumento del 1,90% por la inflación de julio. También van a recibir el bono de 70 mil pesos que entrega el gobierno nacional de Javier Mieli a un sector particular.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un organismo descentralizado creado en el año 1991, que tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 2 en septiembre 2025 (mes a cobrar agosto)

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 3 al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025

Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignación Por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 23 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad en septiembre 2025

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 16 de septiembre de 2025

*La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de septiembre al 10 de octubre de 2025
  • Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 1 en septiembre 2025

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 19 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 23 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 24 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 25 de septiembre de 2025

Pagos pendientes de agosto 2025

Fechas de pagos Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025
  • Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pagos Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de agosto al 10 de septiembre de 2025

