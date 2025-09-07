Inicio Sociedad ANSES
ANSES

ANSES: quiénes cobran esta semana del 8 al 12 de septiembre

ANSES dio a conocer quiénes van a cobrar esta semana, que va del lunes 8 al viernes 12, según el calendario de pagos de septiembre del 2025

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
ANSES dio a conocer quiénes cobran esta semana del 8 al 12 de septiembre de 2025.

ANSES dio a conocer quiénes cobran esta semana del 8 al 12 de septiembre de 2025.

Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzará esta segunda semana del mes con los principales depósitos del calendario de pagos de septiembre de 2025. Además, finalizará con el pago de dos asignaciones familiares de agosto. ¿Quiénes cobran esta semana, del lunes 8 al viernes 12?

ANSES comenzará a pagarles a los jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo, también a los beneficiarios de las distintas asignaciones, todas correspondientes al calendario de pagos de septiembre.

Por otro lado y hasta el 10, terminará con los depósitos de aquellos titulares de las Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que son de agosto.

ANSES3
ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas: otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados. Gesti&oacute;n y liquidaci&oacute;n de la Prestaci&oacute;n por Desempleo.

ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas: otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados. Gestión y liquidación de la Prestación por Desempleo.

Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran del 8 al 12 de septiembre

Según el calendario de pagos de septiembre de 2025, publicado en la página de ANSES, los que cobran esta semana son los jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo, que este mes tienen un aumento del 1,90%. También van a recibir el bono de 70 mil pesos que entrega el gobierno nacional de Javier Mieli a un sector particular.

Hasta el 10 siguen recibiendo una ayuda económica los beneficiarios del Desempleo Plan 2 y, también el lunes 8, comienzan a cobrar los titulares de las Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

ANSES--3

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 2 en septiembre 2025 (mes a cobrar agosto)

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 3 al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignación Por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad en septiembre 2025

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Pagos pendientes de agosto 2025

Fechas de pagos Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025
  • Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pagos Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Temas relacionados:

Te puede interesar