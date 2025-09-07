ANSES: quiénes cobran esta semana del 8 al 12 de septiembre

ANSES3 ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas: otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados. Gestión y liquidación de la Prestación por Desempleo.

Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran del 8 al 12 de septiembre

Según el calendario de pagos de septiembre de 2025, publicado en la página de ANSES, los que cobran esta semana son los jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo, que este mes tienen un aumento del 1,90%. También van a recibir el bono de 70 mil pesos que entrega el gobierno nacional de Javier Mieli a un sector particular.

Hasta el 10 siguen recibiendo una ayuda económica los beneficiarios del Desempleo Plan 2 y, también el lunes 8, comienzan a cobrar los titulares de las Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

ANSES--3

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 2 en septiembre 2025 (mes a cobrar agosto)

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 3 al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignación Por Embarazo

Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad en septiembre 2025

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Pagos pendientes de agosto 2025

Fechas de pagos Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025

