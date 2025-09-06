ANSES confirmó las fechas de pago de las Pensiones No Contributivas en septiembre

En el noveno mes del 2025, las Pensiones No Contributivas comienzan a cobrar el lunes 8 y finalizan el viernes 12 de septiembre.

ANSES20.jpg Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

Vale recordar que los titulares de las Pensiones No Contributivas también reciben el bono de $70.000 que entrega la ANSES, mediante decreto del gobierno nacional de Milei, el cual es una ayuda económica para uno de los sectores más vulnerables y golpeados por la constante crisis económica de Argentina.

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas en septiembre

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Pensiones No Contributivas: montos a cobrar en septiembre

Las Pensiones No Contributivas (PCN) tienen en septiembre un aumento del 1,90% y, a sus haberes, se les suma el bono de 70 mil pesos. Estos pensionados van a recibir el siguiente monto final: