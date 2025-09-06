Inicio Sociedad ANSES
ANSES confirmó las fechas de pago de las Pensiones No Contributivas en septiembre

ANSES dio a conocer el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas para septiembre del 2025, según la terminación de DNI

Fechas de pago de ANSES a las Pensiones No Contributivas en septiembre de 2025﻿.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer de manera oficial el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) en septiembre de 2025. Los depósitos se llevan a cabo dependiendo de la terminación del DNI de cada uno de los beneficiarios.

Vale recordar que para el noveno mes del año, las diferentes Pensiones No Contributivas de ANSES recibirán un nuevo aumento que será del 1,90%, producto de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24). Los incrementos, que ahora son mensuales, se obtienen del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás -en este caso de julio-.

ANSES: calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas

La ANSES da a conocer en su página web, mediante el calendario de pagos de septiembre 2025, qué días cobran las diferentes Pensiones No Contributivas según la terminación del DNI de cada beneficiario.

En el noveno mes del 2025, las Pensiones No Contributivas comienzan a cobrar el lunes 8 y finalizan el viernes 12 de septiembre.

Vale recordar que los titulares de las Pensiones No Contributivas también reciben el bono de $70.000 que entrega la ANSES, mediante decreto del gobierno nacional de Milei, el cual es una ayuda económica para uno de los sectores más vulnerables y golpeados por la constante crisis económica de Argentina.

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas en septiembre

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Pensiones No Contributivas: montos a cobrar en septiembre

Las Pensiones No Contributivas (PCN) tienen en septiembre un aumento del 1,90% y, a sus haberes, se les suma el bono de 70 mil pesos. Estos pensionados van a recibir el siguiente monto final:

  • Pensión No Contributiva por Invalidez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02
  • Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos o más: $320.277,17 + $70.000 = $390.277,17
  • Pensión No Contributiva por Vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02

