ANSES sorprendió al confirmar quiénes van a cobrar casi $500.000 en septiembre 2025

ANSES-2 La Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos es una prestación mensual y vitalicia que está destinada a las madres con siete o más hijos (incluidos los adoptados), sin importar su edad ni estado civil.

Qué grupo de pensionados de ANSES van a cobrar casi $500.000

En septiembre del 2025, ANSES les va a aplicar a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) un aumento del 1,90% y, en el caso particular de las PNC para Madres de 7 hijos dos bonos complementarios para llegar a un monto final de $498.339,17.

Así se desglosa el monto final de la Pensión Madres de 7 hijos:

Las Pensiones No Contributivas recibirán en septiembre un aumento del 1,90% y la pensión Madres de 7 hijos llega a $320.277,17

recibirán en septiembre un aumento del 1,90% y la pensión Madres de 7 hijos llega a $320.277,17 Además, los haberes vienen con el bono de $70.000 que entrega el gobierno de Milei para hacerle frente a la crisis económica

de $70.000 que entrega el gobierno de Milei para hacerle frente a la crisis económica Y, este grupo particular también cobran el extra por la Tarjeta Alimentar por un monto de $108.062

ANSES: fechas de pago según el calendario de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da a conocer, mediante su calendario de pagos de septiembre 2025, que los pensionados comienzan a cobrar el lunes 8 hasta el viernes 12. El cobro depende de la terminación de DNI de cada beneficiario.