ANSES sorprendió al confirmar quiénes van a cobrar casi $500.000 en septiembre 2025

La Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos es una prestación mensual y vitalicia que está destinada a las madres con siete o más hijos (incluidos los adoptados), sin importar su edad ni estado civil.
Qué grupo de pensionados de ANSES van a cobrar casi $500.000
En septiembre del 2025, ANSES les va a aplicar a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) un aumento del 1,90% y, en el caso particular de las PNC para Madres de 7 hijos dos bonos complementarios para llegar a un monto final de $498.339,17.
Así se desglosa el monto final de la Pensión Madres de 7 hijos:
- Las Pensiones No Contributivas recibirán en septiembre un aumento del 1,90% y la pensión Madres de 7 hijos llega a $320.277,17
- Además, los haberes vienen con el bono de $70.000 que entrega el gobierno de Milei para hacerle frente a la crisis económica
- Y, este grupo particular también cobran el extra por la Tarjeta Alimentar por un monto de $108.062
La Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos es para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos.
ANSES: fechas de pago según el calendario de septiembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da a conocer, mediante su calendario de pagos de septiembre 2025, que los pensionados comienzan a cobrar el lunes 8 hasta el viernes 12. El cobro depende de la terminación de DNI de cada beneficiario.
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025