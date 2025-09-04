Inicio Sociedad ANSES
ANSES

ANSES sorprendió al confirmar quiénes van a cobrar casi $500.000 en septiembre 2025

ANSES confirmó que un grupo particular de pensionados van a recibir aumento y dos bonos complementarios para cobrar casi $500.000 en septiembre

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
Hay un grupo de pensionados de ANSES que van a cobrar casi $500.000 en septiembre del 2025.

Hay un grupo de pensionados de ANSES que van a cobrar casi $500.000 en septiembre del 2025.

Con la activación del calendario de pagos de septiembre del 2025, la ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social) pagará a un grupo particular de pensionados un monto que casi alcanza los $500.000. Esto se debe a que el Estado nacional aplicó un nuevo aumento y para los beneficiarios que cumplen una serie de requisitos y se le suman dos bonos complementarios.

Los haberes de los pensionados tendrán en el noveno mes del año un aumento del 1,90%, este incremento se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) luego de conocerse los datos de la inflación de julio.

Además, al cumplir una serie de requisitos solicitados por ANSES, este grupo particular de pensionados también reciben el bono de $70.000. Dentro de estos beneficiarios hay un sector que cobra también un extra que supera los $105.000.

ANSES-2
La Pensi&oacute;n No Contributiva para Madre de 7 hijos es una prestaci&oacute;n mensual y vitalicia que est&aacute; destinada a las madres con siete o m&aacute;s hijos (incluidos los adoptados), sin importar su edad ni estado civil.

La Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos es una prestación mensual y vitalicia que está destinada a las madres con siete o más hijos (incluidos los adoptados), sin importar su edad ni estado civil.

Qué grupo de pensionados de ANSES van a cobrar casi $500.000

En septiembre del 2025, ANSES les va a aplicar a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) un aumento del 1,90% y, en el caso particular de las PNC para Madres de 7 hijos dos bonos complementarios para llegar a un monto final de $498.339,17.

Así se desglosa el monto final de la Pensión Madres de 7 hijos:

  • Las Pensiones No Contributivas recibirán en septiembre un aumento del 1,90% y la pensión Madres de 7 hijos llega a $320.277,17
  • Además, los haberes vienen con el bono de $70.000 que entrega el gobierno de Milei para hacerle frente a la crisis económica
  • Y, este grupo particular también cobran el extra por la Tarjeta Alimentar por un monto de $108.062
ANSES-1
La Pensi&oacute;n No Contributiva para Madre de 7 hijos es para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o m&aacute;s hijos.

La Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos es para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos.

ANSES: fechas de pago según el calendario de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da a conocer, mediante su calendario de pagos de septiembre 2025, que los pensionados comienzan a cobrar el lunes 8 hasta el viernes 12. El cobro depende de la terminación de DNI de cada beneficiario.

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Temas relacionados:

Te puede interesar