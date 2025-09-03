ANSES y una importante solución para muchas personas: de qué se trata

Para poder solicitar la pensión por fallecimiento de un jubilado hay que tener en cuenta que para realizar este trámite en ANSES deben haber transcurrido 10 días hábiles desde el fallecimiento de la persona jubilada.

Los requisitos, dependiendo del parentesco, son:

Cónyuge: partida de casamiento actualizada (la actualización debe ser posterior a la fecha de fallecimiento)

partida de casamiento actualizada (la actualización debe ser posterior a la fecha de fallecimiento) Conviviente: tenés que acreditar 5 años de convivencia antes de la fecha del fallecimiento. Si tienen un hijo reconocido por ambos, el plazo se reduce a 2 años

tenés que acreditar 5 años de convivencia antes de la fecha del fallecimiento. Si tienen un hijo reconocido por ambos, el plazo se reduce a 2 años Hijos: ser menor de 18 años, soltero y no cobrar otra prestación. No hay límite de edad en los casos que el hijo se encuentre incapacitado para trabajar y haya estado a cargo del jubilado fallecido

ANSES Libreta AUH.jpg El trámite de la "Pensión derivada" por fallecimiento de un jubilado, a la que pueden acceder los familiares de un jubilado fallecido, se puede realizar desde ahora por internet.

ANSES: cómo realizar el trámite por internet

ANSES dio a conocer en su página web que para solicitar la pensión por internet es necesario que:

Tus datos personales y los del fallecimiento del jubilado se encuentren acreditados

Tengas tu matrimonio acreditado con partida actualizada a una fecha no mayor a 6 meses anteriores al fallecimiento o convivencia previsional acreditada dentro del mismo período

Tus datos de contacto se encuentren verificados (celular y correo electrónico)

Por otro lado, explica un importante dato y es que podés hacer este trámite por internet hasta 4 meses después de la fecha de fallecimiento del jubilado. Cumplido este plazo deberás realizarlo presencialmente en una oficina de ANSES.

ANSES: paso a paso para hacer el trámite por internet

1. Ingresá en Mi ANSES

Ingresá en mi ANSES con tu CUIL y clave de la Seguridad Social y revisá que tu información personal y vínculos familiares estén registrados y actualizados.

2. Solicitá la pensión derivada

En el menú mi ANSES seleccioná Solicitud de Prestaciones > Pensión derivada por fallecimiento de un jubilado y seguí los pasos. Recordá tener a mano:

tu número de CUIL, el del jubilado fallecido y de tus hijos (si corresponde)

el número de la prestación de jubilación del titular fallecido.

3. Verificá tu solicitud

A partir de las 72 h de haber realizado la solicitud, podés hacer el seguimiento a través de mi ANSES . Vas a recibir un correo electrónico con el resultado una vez finalizado.

Tené en cuenta que para realizar solicitar la pensión por mi ANSES deben haber transcurrido entre 10 días hábiles y hasta 4 meses desde la fecha de fallecimiento del titular. Posteriormente a ese plazo, deberás solicitarla en una oficina.