ANSES: este es el monto que cobrará AUH con aumento y Tarjeta Alimentar

Con el aumento ya oficializado, ANSES brindó el monto que los titulares de AUH cobrarán en septiembre, y será reforzado con la Tarjeta Alimentar

Facundo Mezzabotta
ANSES se encargó de oficializar toda la información necesaria para lo que será el cobro de las mensualidades correspondientes al mes de septiembre. Los focos en esta ocasión se lo llevan los titulares de AUH, y es que el ente nacional no solo brindó las fechas de pago, sino también el monto a cobrar, sumando el refuerzo de la Tarjeta Alimentar.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya tiene en claro en qué fechas cobrará su mensualidad, pero más importante aún, saben que tendrán un incremento mayor al de agosto. ANSES hizo oficial el monto final que recibirán estos beneficiarios, teniendo en cuenta el aumento, y el refuerzo exclusivo de la Tarjeta Alimentar, el cual sube de acuerdo a la cantidad de hijos.

auh, anses.webp
AUH tendrá un aumento de casi el 2% según ANSES

Calendario de pago de ANSES: estas son las fechas de pago de AUH en septiembre

ANSES detalló el calendario de pago que regirá la acreditación de haberes de cada beneficiario durante el mes de septiembre. Entre estos detalles, se anunció el ente nacional confirmó que AUH y la Tarjeta Alimentar se acreditará a la par.

Las fechas en las que ANSES pagará a los beneficiarios de AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre son las siguientes:

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025
ANSES bono AUH y SUAF
Hay que recordar que AUH cobra su mensualidad y se refuerza con la Tarjeta Alimentar

ANSES: cuánto cobra AUH en septiembre con la Tarjeta Alimentar

Con la llegada del mes de septiembre, ANSES y el gobierno de Javier Milei oficializaron que el aumento para las mensualidades de cada beneficio social, es del 1,90%. Este incremento llega a partir del porcentaje de inflación correspondiente al mes de julio.

Continuando con la tendencia, por segundo mes consecutivo, el aumento para jubilados, pensionados y asignaciones de ANSES será mayor al último recibido. Aunque en contraparte, el incremento no será mayor del 2%, por lo que sigue tratándose de un porcentaje verdaderamente bajo.

Teniendo en cuenta este aumento, los beneficiarios de AUH pasarán a cobrar una mensualidad de $92.065,27. Hay que tener en cuenta que este monto es sin el 20% que retiene ANSES mes a mes.

El aumento de septiembre no impactará en el monto de la Tarjeta Alimentar. Es por eso mismo que ANSES pagará los siguientes montos el mes entrante, por este bono extra:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

