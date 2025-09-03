ANSES: este es el monto que cobrará AUH con aumento y Tarjeta Alimentar

Las fechas en las que ANSES pagará a los beneficiarios de AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre son las siguientes:

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

ANSES bono AUH y SUAF Hay que recordar que AUH cobra su mensualidad y se refuerza con la Tarjeta Alimentar

ANSES: cuánto cobra AUH en septiembre con la Tarjeta Alimentar

Con la llegada del mes de septiembre, ANSES y el gobierno de Javier Milei oficializaron que el aumento para las mensualidades de cada beneficio social, es del 1,90%. Este incremento llega a partir del porcentaje de inflación correspondiente al mes de julio.

Continuando con la tendencia, por segundo mes consecutivo, el aumento para jubilados, pensionados y asignaciones de ANSES será mayor al último recibido. Aunque en contraparte, el incremento no será mayor del 2%, por lo que sigue tratándose de un porcentaje verdaderamente bajo.

Teniendo en cuenta este aumento, los beneficiarios de AUH pasarán a cobrar una mensualidad de $92.065,27. Hay que tener en cuenta que este monto es sin el 20% que retiene ANSES mes a mes.

El aumento de septiembre no impactará en el monto de la Tarjeta Alimentar. Es por eso mismo que ANSES pagará los siguientes montos el mes entrante, por este bono extra: