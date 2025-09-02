ANSES modificó el calendario de pago de septiembre 2025: cuándo cobran los jubilados, AUH, AUE y SUAF

anses (17) ANSES confirmó que los jubilados van a cobrar con aumento

ANSES: cuánto van a cobrar jubilados, AUH y AUE en septiembre 2025

Con el aumento del 1,90% dado por ANSES en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones, los montos a cobrar son los siguientes:

Jubilados con bono: $390.277,17.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $294.194,02

Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17.

Asignación Universal por Hijo: $115.088

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $374.745

Asignación Familiar por Hijo a $57.549

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $187.379.

ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Con los cambios en el calendario de pago de ANSES, las fechas en las que los beneficiarios van a cobrar son las siguientes:

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

anses, jubilados (24) ANSES dio a conocer el calendario de pago de septiembre

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025

Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignación Por Embarazo

Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 22 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 23 de septiembre de 2025

anses ANSES dio a conocer aumento, montos y fechas de pago en septiembre 2025

Fechas de pago de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad en septiembre 2025

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 1 en septiembre 2025