ANSES modificó el calendario de pago de septiembre 2025: cuándo cobran los jubilados, AUH, AUE y SUAF

ANSES dio a conocer una de las informaciones que todos los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones deben saber

Por Daniel Calivares
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre y dio a conocer cuánto es lo que van a cobrar los jubilados, pensionados y los beneficiarios de asignaciones sociales.

Según lo establecido por ANSES, el organismo comenzará a pagar haberes y asignaciones el lunes 8 de septiembre y tiene previsto concluir el 26 de septiembre,

Vale recordar que en septiembre, ANSES vuelve a pagar un bono a los jubilados que cobran la mínima y ha dado un aumento de 1,90% a todos.

ANSES: cuánto van a cobrar jubilados, AUH y AUE en septiembre 2025

Con el aumento del 1,90% dado por ANSES en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones, los montos a cobrar son los siguientes:

  • Jubilados con bono: $390.277,17.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $294.194,02
  • Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17.
  • Asignación Universal por Hijo: $115.088
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $374.745
  • Asignación Familiar por Hijo a $57.549
  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $187.379.

ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Con los cambios en el calendario de pago de ANSES, las fechas en las que los beneficiarios van a cobrar son las siguientes:

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025
Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025

Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignación Por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 23 de septiembre de 2025
Fechas de pago de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad en septiembre 2025

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de septiembre al 10 de octubre de 2025
  • Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 1 en septiembre 2025

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 19 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 23 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 24 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 25 de septiembre de 2025

