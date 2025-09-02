ANSES modificó el calendario de pago de septiembre 2025: cuándo cobran los jubilados, AUH, AUE y SUAF

anses (17)
ANSES confirmó que los jubilados van a cobrar con aumento
ANSES: cuánto van a cobrar jubilados, AUH y AUE en septiembre 2025
Con el aumento del 1,90% dado por ANSES en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones, los montos a cobrar son los siguientes:
- Jubilados con bono: $390.277,17.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $294.194,02
- Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17.
- Asignación Universal por Hijo: $115.088
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $374.745
- Asignación Familiar por Hijo a $57.549
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $187.379.
ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025
Con los cambios en el calendario de pago de ANSES, las fechas en las que los beneficiarios van a cobrar son las siguientes:
Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025
ANSES dio a conocer el calendario de pago de septiembre
Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025
Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025
Fechas de pago de Asignación Por Embarazo
- Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 3: a partir del día 15 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 4: a partir del día 16 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del día 22 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del día 23 de septiembre de 2025
ANSES dio a conocer aumento, montos y fechas de pago en septiembre 2025
Fechas de pago de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad en septiembre 2025
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 10 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 12 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 15 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 16 de septiembre de 2025
Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de septiembre al 10 de octubre de 2025
- Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025
Fechas de pago de Pensiones No Contributivas
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025
Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de septiembre al 10 de octubre de 2025
Fechas de pago del Desempleo Plan 1 en septiembre 2025
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 19 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 22 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 23 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 24 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 25 de septiembre de 2025