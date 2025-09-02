Sorpresa por un cajero automático que expulsaba dinero

Si estuvieses caminando por una calle y te das cuenta de que un cajero automático está expulsando billetes sin parar, ¿qué harías? Esto mismo fue lo que ocurrió en Torre Pacheco, una localidad de Murcia en España. Y la reacción de los vecinos sorprendió a varios.

En épocas en donde muchas personas pasan por malos momentos y un cajero automático que expulsa dinero podría ser una salvación, la reacción de los dos vecinos que se encontraron con esta situación pudo provocar que muchos piensen que harían en su lugar y no estén de acuerdo con lo que ocurrió.

Qué pasó con el cajero automático

El hecho ocurrió hace unos días en Torre Pacheco, en Murcia (España), cuando dos personas circulaban de noche y se encontraron con que un cajero automático ubicado dentro de un banco estaba expulsando billetes sin control.

Según lo calculado, fueron 2.000 euros los que expulsó el cajero automático, lo que equivale a una suma de alrededor de $3.200.000. Todo en billetes de 10, 20 y 50 euros.

Los dos hombres se encontraron con una situación en la que muchos querrían estar, pero su decisión sorprendió a varios, ya que en el lugar de tomar los billetes, decidieron llamar a la Policía para dar el aviso de lo que estaba sucediendo con ese cajero automático.

Esa llamada permitió que la entidad bancaria no perdiera ni un solo euro de los que había expulsado el cajero automático. Cada uno de los billetes fue tomado por los agentes de la Policía, que lo tomaron en custodia hasta que abriera el banco durante la mañana del viernes.

Finalmente, al ser revisado el cajero automático, las autoridades comprobaron que el dinero expulsado pertenecía a un vecino que había hecho un depósito durante la mañana de ese jueves y que, gracias a esos dos vecinos que vieron lo que ocurría, nadie perdió nada de dinero.

